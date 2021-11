Maleją szanse na wprowadzenie strefy ciszy nad Zalewem Jagodno, w gminie Przytyk na południu Mazowsza. Z takim pomysłem do starostwa powiatowego zgłosili się wędkarze.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Strefy ciszy prawdopodobnie nie będzie, ponieważ wyniki analizy akustycznej wskazują, że skutery i motorówki pływające po Zalewie Jagodno nie przekraczają dopuszczalnych norm hałasu. Sprawa od wielu tygodni budzi kontrowersje. Strefy ciszy nie chce duża część okolicznych mieszkańców w powicie radomskim.

Społeczność wędkarska jest mniejsza w stosunku do osób, które przyjeżdżają tam odpocząć. Dzieci to nie jest cisza, dzieci to jest hałas. Przyjeżdżają tu całe rodziny, to nie jest miejsce na ciszę - mówili naszemu reporterowi okoliczności mieszkańcy z gminy Przytyk.

Wędkarze mogą teraz odwoływać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W swoim wniosku argumentowali do tej pory, że bez strefy ciszy nad zalewem, jest większe ryzyko, że akwen i przyroda będą tam zniszczone.

Pod wnioskiem w sprawie wprowadzenia strefy ciszy wędkarze zebrali ponad 1200 podpisów.