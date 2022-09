Podczas letnich wakacji strażacy interweniowali 135771 razy, w tym przy 22320 pożarach, 102665 miejscowych zagrożeniach oraz 10786 fałszywych alarmach - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Strażacy zaznaczyli, że ten rok był bardzo suchy i ciepły rok, który przełożył się na liczne pożary w lasach - 1704, oraz upraw rolnych i nieużytków - 6221. Odnotowano również 3182 pożary w budynkach mieszkalnych, w których 37 osób straciło życie a 471 odniosło obrażenia.



Większość interwencji, to tak zwane miejscowe zagrożenia. Strażacy usuwali skutki burz - 26441, ratowali osoby w wypadkach samochodowych - 12582, oraz brali udział w zdarzeniach o charakterze medycznym - 7941. Podczas wakacji wiele interwencji dotyczyło udzielania pomocy na akwenach - 3769 - przekazał Kierzkowski, dodając, że podczas sezonu letniego utonęło aż 190 osób, a 93 odniosły obrażenia.



Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów. To także alarmy fałszywe, których zanotowaliśmy 10786, w tym 6159 w dobrej wierze, 4367 z instalacji wykrywania i zaledwie 260 złośliwych - zaznaczył strażak.



Najwięcej zdarzeń dotyczyło usuwania skutków burz (26441), wypadków samochodowych (12582), medycznych (7941), pożarów mieszkań (3182), upraw (6221) i lasów (1704). Na akwenach doszło do 3769 zdarzeń. Utonęło 190 osób a 93 odniosły obrażenia.



Do największej liczby zdarzeń doszło na terenie województw śląskiego 19117, mazowieckiego 15908, wielkopolskiego 1235, małopolskiego 11343 oraz dolnośląskiego 10181.