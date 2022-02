​Strażacy i policjanci z województwa zachodniopomorskiego postawieni w stan gotowości, by uzupełnić obsadę karetek pogotowia. Powód to fala zachorowań na Covid-19 i braki kadrowe w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Informacja o takiej możliwości trafiła m.in. do ochotniczych straży pożarnych wpisanych do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pismo rozesłał Wydział Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Powodem było zgłoszenie przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie problemów kadrowych. Tak wielu ratowników trafiało na kwarantanny i zwolnienia lekarskie, że był problem ze skompletowaniem załóg.

Jak tłumaczy Michał Ruczyński, rzecznik prasowy wojewody, chodzi o dmuchanie na zimne. Przygotowujemy się na każdy scenariusz. Była taka sytuacja, że wielu ratowników było w tym samym czasie na zwolnieniach lekarskich, dlatego wysłane zostało pismo do służb wchodzących w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego, tu chodzi zarówno o policjantów, jak i strażaków, żeby byli w gotowości. W sytuacji, gdyby nagle okazało się, że brakuje obsad zespołów ratownictwa medycznego, wówczas byłyby one uzupełniane chociażby strażakami czy policjantami - mówi rzecznik zachodniopomorskiego wojewody.

Na szczęście sytuacja się stabilizuje i nie było jak dotąd konieczności łatania dziur w grafikach pogotowia ratownikami z innych służb. Postawienie ich w stan gotowości jest jednak bezterminowe.

Do karetek nie trafi każdy policjant czy strażak. To byłyby osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje medyczne. Mamy chociażby w Państwowej Straży Pożarnej osoby, które na co dzień są strażakami, ale mają ukończone studia z ratownictwa medycznego. To są w pełni wykwalifikowani ratownicy - tłumaczy Michał Ruczyński.



Trudna sytuacja w pogotowiu jest od kilku miesięcy. Pod koniec października do Polic były przesuwane załogi z pobliskiego Szczecina, bo policcy ratownicy zachorowali na Covid-19. Problemy z obsadą były też w Stargardzie i samym Szczecinie.