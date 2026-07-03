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Zaskakująca decyzja śledczych w sprawie niegospodarności w Straży Ochrony Kolei. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie wszczęte na podstawie zawiadomienia obecnego szefostwa SOK w sprawie zamówionego za kilkanaście milionów złotych i odebranego systemu informatycznego, który nigdy nie zadziałał.

System informatyczny za 14,5 mln zł nigdy nie zadziałał

System informatyczny za 14,5 mln zł nigdy nie zadziałał / Shutterstock

Śledczy wyjaśniali, czy ktoś w PKP Polskich Liniach Kolejowych, w których strukturach działa SOK, powinien odpowiedzieć za wyrządzenie tej spółce szkody w wielkich rozmiarach. Do nadużyć miało dojść w latach 2019-2022.

Wtedy zamówiono „Interaktywną Bazę Danych Straży Ochrony Kolei”. Za produkt spółka zapłaciła prawie 14,5 mln zł. Problem w tym, że dokonano odbioru niesprawnego i niewdrożonego rozwiązania informatycznego. Nie zweryfikowano też zgodności systemu z wymaganiami umowy.

Zawiadomienie dotyczyło też poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru zamówienia, w których stwierdzono, że system działa prawidłowo i jest zgodny z umową.

Prokuratura umorzyła śledztwo, bo w pierwszym przypadku stwierdziła brak danych uzasadniających przestępstwo. W drugim uznała, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Nie ujawnia jednak szczegółów. Z tym postanowieniem nie zgadza się zawiadamiający. Zaskarżył decyzję śledczych.