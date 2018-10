Związkowcy z PLL LOT i zarząd spółki przez cały dzień nie mogą ustalić reguł negocjacji w sprawie zakończenia strajku i nowych reguł wynagradzania załogi. Rozmowy miały najpierw rozpocząć się o godz. 10:00, a następnie o 14:00 i o 17:00, ale do nich nie doszło. Po godz. 17:00 w Warszawie rozpoczęło się spotkanie związkowców PLL LOT, z udziałem szefów wszystkich największych związków spółki. Celem spotkania jest wypracowanie stanowiska przed kolejnymi negocjacjami z zarządem LOT-u w sprawie zakończenia strajku i nowych reguł wynagradzania załogi. Około godz. 19 dołączyli do nich Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, i Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys oraz prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski spotkali się z protestującymi pracownikami PLL LOT. Po spotkaniu udali się do siedziby zarządu PLL LOT.



Spotkanie z przedstawicielami protestujących pracowników LOT zakończyło się o 18.30, trwało około godziny. Wzięli w nim udział: przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) Monika Żelazik i szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adam Rzeszot oraz wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szelągowska.



Po spotkaniu Rzeszot powiedział, że "mamy już deficyt czasowy". Spodziewamy się dzisiaj uzgodnienia, jak dalej mają potoczyć się rozmowy. Spodziewamy się ustalić tzw. mapę drogową na dalsze negocjacje - powiedział. Borys oraz Malinowski nie udzielili komentarza.

Impas w Polskich Liniach Lotniczych LOT na linii strajkujący - zarząd

Jak informował dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, problem w rozmowach polega na tym, że związki zawodowe nie chcą rozmawiać z zarządem spółki.



Związkowcy nie chcą brać udziału w rozmowach przede wszystkim dlatego, że domagają się wykluczenia ze sztabu negocjacyjnego świeżo powołanego członka zarządu LOT-u Bartosza Piechoty. Strajkujący oskarżają go o zastraszanie pracowników firmy i grożenie im poniesieniem kosztów strajku.



Zarząd odpowiada, że żadnego zastraszania nie było i zaproponował nagrywanie rozmów, na co nie chcą się zgodzić strajkujący.



Związkowcy chcą wymieniać się z zarządem listami i czekają na listowną propozycję porozumienia od władz firmy.

PLL LOT odwołuje osiem rejsów z powodu braku załóg

PLL LOT odwołało dziś osiem rejsów na 330 zaplanowanych tego dnia. Powodem jest brak załóg wynikający ze strajku - poinformował Konrad Majszyk z LOT. Dodał, że chodzi o sześć przylotów do Warszawy i dwa wyloty.



Jak dodał, plany optymalizacji siatki w związku ze strajkiem spółka przygotowała kilka dni temu. Są one sukcesywnie wdrażane. Dzięki temu pasażerowie mogą zostać wcześniej poinformowani o zmianach rezerwacji - przekazał.



Odwołane rejsy do Warszawy to: LO322 z lotniska Mediolan-Malpens, LO518 Koszyce, LO530 Praga, LO 680 Moskwa-Domodiedowo, LO750 Kijów-Żuliany oraz LO286 Londyn-Heathrow.



Z Warszawy nie wylecą samoloty do Koszyc (rejs LO517) oraz do Kijowa-Żulian (rejs LO749).



Majszyk zaznaczył, że od 18 października, czyli od dnia rozpoczęcia strajku, LOT odwołał z powodu problemów z załogą, która nie podejmowała czynności służbowych, 215 na 4619 rejsów.



Spółka przypomina, że pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać status swoich rejsów na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ w zakładce www.lot.com/pl/pl/status-lotu.

Można też sprawdzać tablice przylotów i odlotów, które w przypadku lotniska w Warszawie są widoczne np. na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl.

