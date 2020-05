Policjanci legitymują uczestników zgromadzenia na placu Zamkowym. Pierwsze osoby zostały prewencyjnie zatrzymane - poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Policjanci apelowali wcześniej do demonstrantów o rozejście się i przypominali o obowiązującym zakazie zgromadzeń.

Protestujący na placu Zamkowym zaczęli zbierać się około godziny 15 w związku z kolejnym tzw. strajkiem przedsiębiorców. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, kierowali do zebranych komunikaty o zachowanie zgodne z prawem i apelowali o rozejście się. Na miejscu działania podejmował m.in. zespół antykonfliktowy.

KSP informuje, że zgromadzenie to jest nielegalne. Ponieważ tłum się nie rozchodził, policjanci rozpoczęli legitymowanie uczestników. Zatrzymane prewencyjnie zostały pierwsze osoby protestujące - poinformowała KSP.



Policja odniosła się również do argumentów protestujących, którzy powołując się postanowienie Sądu Apelacyjnego, podkreślają, że zgromadzenie jest legalne. KSP oświadczyła, że postanowienie sądu dotyczy kwestii proceduralnych i pozostaje bez wpływu na obowiązujący w dobie epidemii zakaz organizowania zgromadzeń wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów.



Jak informuje Onet, podczas protestu został zatrzymany senator Koalicji Obywatelskiej. Jacek Bury został przewrócony na ziemię i wyprowadzony z tłumu do radiowozu. Wcześniej polityk stanął w obronie jednego z uczestników, który był szarpany przez policjantów - informuje portal.



Tzw. strajk przedsiębiorców na placu Zamkowym relacjonowany jest m.in. przez kandydata na urząd prezydenta Pawła Tanajno. Uczestnicy mają ze sobą transparenty z logo strajku.



Tanajno po rozpoczęciu legitymowania zwrócił się do demonstrantów, aby rozeszli się, udając się w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Zadzwonił także na policję, gdzie zgłosił, że policjanci - jak mówił - łamią prawo.