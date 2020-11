Trwa kolejna blokada Warszawy organizowana przez przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zaostrza prawo aborcyjne. Protest jest głównie samochodowy. Kilkunastu demonstrantów zablokowało też bramę wjazdową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie demonstranci udali się na ul. Wilczą, gdzie jest komisariat, na który trafiła zatrzymana podczas strajku fotoreporterka.

Zdjęcie ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

W ramach Strajku Kobiet trwają blokady ulic. Duże korki tworzyły się na Trasie Łazienkowskiej oraz w centrum miasta.

Demonstranci zablokowali bramę wjazdową do MEN

Przed gmachem MEN-u odbył się protest - pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!". Studentki zablokowały bramę wjazdową na teren ministerstwa, przykuwając się do niej. To gest solidarności z nauczycielkami, nauczycielami oraz instytucjami naukowymi, którym minister Czarnek grozi represjami za wsparcie Strajku Kobiet - przekazali organizatorzy protestu.



Protestujący - jak poinformowano - "żądają wycofania się przez ministerstwo z gróźb konsekwencji finansowych i dyscyplinarnych wobec instytucji naukowych oraz nauczycieli i nauczycielek popierających Strajk Kobiet, dymisji Przemysława Czarnka ze stanowisk ministra edukacji i nauki, demokratycznej, wolnej od dyskryminacji i kontroli ze strony władz centralnych edukacji i szkolnictwa wyższego, wprowadzenia do szkół rzetelnej edukacji seksualnej, wolnego i bezpłatnego dostępu do bezpiecznej aborcji na terenie Polski".



Uczestnicy demonstracji przed bramą wjazdową Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie / PAP/Radek Pietruszka /

Policja przekazała, że wezwano karetkę pogotowia do jednej z osób, która usiłowała wyrwać kratę zabezpieczającą szybę w policyjnym radiowozie i doznała urazu ręki. KSP poinformowała także, że "pomocy lekarskiej wymaga także osoba, która przykleiła sobie dłoń szybkoschnącym klejem do bramy wejściowej do budynku".



Wśród zatrzymanych - fotoreporterka

Podczas protestu przed MEN doszło też do zatrzymań. Osoby, które podczas legitymowania odmówiły podania swoich danych, są przewożone do jednostek policji w celu weryfikacji ich tożsamości oraz wykonania niezbędnych czynności w związku z popełnionym wykroczeniem. Jedna osoba została zatrzymana za naruszenie nietykalności policjanta - przekazała policja.



W mediach pojawiła się również informacja, że wśród zatrzymanych jest dziennikarka "Gazety Wyborczej". Według informacji Jędrzeja Nowickiego z "GW", zatrzymana osoba to fotografka gazety Agata Grzybowska. Pytany o to zatrzymanie rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, powiedział, że "osoba, która została zatrzymana w związku z naruszeniem nietykalności, to fotoreporterka".



Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska informowała wcześniej, że fotoreporterka trafiła na komendę przy ul. Wilczej. Jak przekazała, przed komendą trwa teraz demonstracja solidarnościowa z zatrzymaną dziennikarką. To tam przyszli protestujący spod MEN-u.

Zebrani skandują: "Faszyści policja, jedna koalicja", "Zdejmij mundur, przeproś matkę", "Uwolnić zatrzymanych". Mają ze sobą też flagi m.in. Strajku Kobiet czy społeczności LGBT.





Masowe protesty w całej Polsce trwają od 22 października i są wyrazem sprzeciwem wobec zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Głównym inicjatorem akcji protestacyjnych jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.