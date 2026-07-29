Stosunek Polaków do Ukrainy i Ukraińców. Co pokazuje najnowszy sondaż?

RMF24

Jaki jest dzisiaj stosunek Polaków do Ukrainy, Ukraińców? Co Polacy sądzą o wojskowej pomocy dla naszego sąsiada w wojnie z Rosją? Między innymi o to zapytano respondentów w sondażu zleconym przez „Politykę”. Pewną rozbieżność wśród badanych widać ws. dalszego wsparcia militarnego dla Ukrainy w obliczu upamiętniania UPA w tym kraju.

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Stosunek Polaków po miesiącu

Prawie miesiąc po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, wśród uczestników sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 wciąż dominują popierający to działanie – stanowią 55 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów.

W kwestii, czy wobec upamiętniania UPA w Ukrainie, Polska wciąż powinna pomagać sąsiadowi w prowadzeniu wojny z Rosją, 41 proc. uważa, że nie powinniśmy rezygnować ze wspierania go, 44 proc. zaś poparłoby jego wstrzymanie.

Respondentów zapytano również, czy od początku wojny do dziś ich stosunek do Ukraińców się zmienił. 54 proc. zadeklarowało, że pozostał niezmienny, aż 36 proc. przyznało, że uległ pogorszeniu i tylko 3 proc. stwierdziło, że jest lepszy.

Widać zgodność ws. wysyłania wojsk do Ukrainy

Przy pytaniu o to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej, ponad połowa badanych (52 proc.) była temu przeciwna, natomiast akcesję Ukrainy do Wspólnoty popiera 33 proc. respondentów.

Bardziej jednomyślni jesteśmy w kwestii wysłania do Ukrainy wojsk, aby po wojnie nadzorować rozejm lub porozumienie pokojowe. W tym przypadku przeciwnikami takiego działania jest aż 65 proc. pytanych. Jego zwolennicy stanowią 18 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-15 lipca br. na grupie tysiąca dorosłych Polaków.