„Stawiam prezydentowi publiczny akt oskarżenia”. Gawkowski zapowiada kolejną ustawę

Prezydent zawetował dziś rządową nowelę wdrażającą akt o usługach cyfrowych (DSA), czyli tzw. ustawę cyfrową. Nowe przepisy miały umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym zawierających mowę nienawiści. Uzasadniając swoją decyzję prezydent oświadczył, że nie będzie ulegał szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. Dodał, że państwo ma obecnie możliwość ochrony społeczeństwa w tym zakresie.
Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko. Za te wszystkie łzy matek, które będą płakały nad dziećmi skrzywdzonymi w internecie - mówił na konferencji prasowej Gawkowski. Minister dodał, że „to jest spór o to, czy państwo może być skuteczne i będzie miało narzędzia do tego, żeby walczyć z patostreamem w internecie”.
Nawrocki po raz kolejny zdecydował się zawetować ustawę, która gwarantowała bezpieczeństwo w internecie młodszym i starszym. Przez prezydenta pedofile, szantażyści, zwykli oszuści, hejterzy dalej będą mogli grasować w internecie - podkreślił Gawkowski. Prezydent może zawetować ustawę, ale nie zawetuje problemu - dodał.
„Wstyd i hańba”
Wszystkie dzieci narażone na przemoc, na hejt powinny wiedzieć, że nie pomógł im prezydent - powiedział Gawkowski. Zaznaczył, że zawetowana ustawa dawała szanse, żeby chronić internet i pozwalała walczyć z przestępcami. Dodał, że prezydenckie weto spowoduje, że państwo tych narzędzi nie dostanie.
To nie jest ustawa o żadnej cenzurze. To ustawa, która dawała państwu mocne argumenty przeciwko platformom cyfrowym, które pozwalały, żeby hejt, nienawiść i zło w internecie się rozchodziło. Ustawa dotyczyła ściśle określonych treści w internecie – wyjaśnił.
Swoją drogą, gdy idzie o rodzinę prezydenta, to prezydent nie ma żadnych wątpliwości, że bezpieczeństwo jego rodzinie w internecie powinno być zapewnione, a kiedy chodzi o bezpieczeństwo każdej rodziny w Polsce, to prezydent zostawia w internecie tę rodzinę bez wsparcia. Żadna polska rodzina nie może liczyć na wsparcie prezydenta, bo to weto zdecydowało, że hejt, nienawiść i zło dalej będzie mogło wchodzić do naszych domów. To wstyd i hańba - podkreślił Gawkowski.
Będzie nowa ustawa
Gawkowski na konferencji prasowej zapowiedział nową ustawę o bezpieczeństwie w sieci. Na pewno nie będzie tak, że po tym wecie ktokolwiek się podda. Nie zamierzamy odpuścić. Przygotujemy kolejną ustawę, która będzie dawała bezpieczeństwo w internecie - poinformował minister cyfryzacji.
Prezydent stanął po stronie patohejterów. Nawrocki zdezerterował z konstytucyjnego obowiązku dbania o bezpieczeństwo Polski - powiedział Gawkowski. Według wicepremiera „prawica nie chce tej ustawy, bo się boi, że ta ustawa raz na zawsze skończy z promowaniem patotreści w interencie, które też budują prawicę”.
Obecny na konferencji wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przyznał, że „to nie jest zabawa. Tu chodzi o realne życie, o pieniądze, o psychikę młodych ludzi, o zdrowie, o życie”.
Będziemy podejmować działania i wrócimy z tymi przepisami. Tylko problem jest taki, że nawet wracając z kolejnymi przepisami, po drugiej stronie trzeba mieć kogoś, kto ma, chociażby podstawowe poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje — zaznaczył Standerski. Mam wrażenie, że dzisiaj w Pałacu Prezydenckim nie ma osoby, która ma podstawowe poczucie odpowiedzialności za to, co robi — dodał.
Reakcja Tuska
Na weto Nawrockiego zareagował premier Donald Tusk. Według niego ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami powinna łączyć ponad politycznymi podziałami.
Komentując decyzję prezydenta, szef rządu napisał na platformie X: „Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował”.