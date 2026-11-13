„Stawiam prezydentowi publiczny akt oskarżenia”. Gawkowski zapowiada kolejną ustawę

RMF24

„Nie zamierzamy odpuścić. Przygotujemy kolejną ustawę, która będzie dawała bezpieczeństwo w internecie i będziemy to robić aż do skutku” – zapowiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To reakcja na zawetowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała pozwolić na blokowanie nielegalnych treści w internecie. „Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia” – dodał Gawkowski.

Prezydent zawetował dziś rządową nowelę wdrażającą akt o usługach cyfrowych (DSA), czyli tzw. ustawę cyfrową. Nowe przepisy miały umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym zawierających mowę nienawiści. Uzasadniając swoją decyzję prezydent oświadczył, że nie będzie ulegał szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. Dodał, że państwo ma obecnie możliwość ochrony społeczeństwa w tym zakresie.

Weto prezydenta Nawrockiego. Chodzi o blokowanie treści w internecie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała pozwolić na blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko. Za te wszystkie łzy matek, które będą płakały nad dziećmi skrzywdzonymi w internecie - mówił na konferencji prasowej Gawkowski. Minister dodał, że „to jest spór o to, czy państwo może być skuteczne i będzie miało narzędzia do tego, żeby walczyć z patostreamem w internecie”.

Nawrocki po raz kolejny zdecydował się zawetować ustawę, która gwarantowała bezpieczeństwo w internecie młodszym i starszym. Przez prezydenta pedofile, szantażyści, zwykli oszuści, hejterzy dalej będą mogli grasować w internecie - podkreślił Gawkowski. Prezydent może zawetować ustawę, ale nie zawetuje problemu - dodał.

„Wstyd i hańba”

Wszystkie dzieci narażone na przemoc, na hejt powinny wiedzieć, że nie pomógł im prezydent - powiedział Gawkowski. Zaznaczył, że zawetowana ustawa dawała szanse, żeby chronić internet i pozwalała walczyć z przestępcami. Dodał, że prezydenckie weto spowoduje, że państwo tych narzędzi nie dostanie.

To nie jest ustawa o żadnej cenzurze. To ustawa, która dawała państwu mocne argumenty przeciwko platformom cyfrowym, które pozwalały, żeby hejt, nienawiść i zło w internecie się rozchodziło. Ustawa dotyczyła ściśle określonych treści w internecie – wyjaśnił.

Swoją drogą, gdy idzie o rodzinę prezydenta, to prezydent nie ma żadnych wątpliwości, że bezpieczeństwo jego rodzinie w internecie powinno być zapewnione, a kiedy chodzi o bezpieczeństwo każdej rodziny w Polsce, to prezydent zostawia w internecie tę rodzinę bez wsparcia. Żadna polska rodzina nie może liczyć na wsparcie prezydenta, bo to weto zdecydowało, że hejt, nienawiść i zło dalej będzie mogło wchodzić do naszych domów. To wstyd i hańba - podkreślił Gawkowski.

Będzie nowa ustawa

Gawkowski na konferencji prasowej zapowiedział nową ustawę o bezpieczeństwie w sieci. Na pewno nie będzie tak, że po tym wecie ktokolwiek się podda. Nie zamierzamy odpuścić. Przygotujemy kolejną ustawę, która będzie dawała bezpieczeństwo w internecie - poinformował minister cyfryzacji.

Prezydent stanął po stronie patohejterów. Nawrocki zdezerterował z konstytucyjnego obowiązku dbania o bezpieczeństwo Polski - powiedział Gawkowski. Według wicepremiera „prawica nie chce tej ustawy, bo się boi, że ta ustawa raz na zawsze skończy z promowaniem patotreści w interencie, które też budują prawicę”.

Obecny na konferencji wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przyznał, że „to nie jest zabawa. Tu chodzi o realne życie, o pieniądze, o psychikę młodych ludzi, o zdrowie, o życie”.

Będziemy podejmować działania i wrócimy z tymi przepisami. Tylko problem jest taki, że nawet wracając z kolejnymi przepisami, po drugiej stronie trzeba mieć kogoś, kto ma, chociażby podstawowe poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje — zaznaczył Standerski. Mam wrażenie, że dzisiaj w Pałacu Prezydenckim nie ma osoby, która ma podstawowe poczucie odpowiedzialności za to, co robi — dodał.

Reakcja Tuska

Na weto Nawrockiego zareagował premier Donald Tusk. Według niego ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami powinna łączyć ponad politycznymi podziałami.



Komentując decyzję prezydenta, szef rządu napisał na platformie X: „Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował”.