„Staruch” wraca na trybuny. Szłapka komentuje stadionowe ułaskawienie Nawrockiego

Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział na konferencji po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów, że „znając historię powiązania z ruchem kibicowskim” prezydenta Karola Nawrockiego, nie dziwi go decyzja o ułaskawieniu jednego z liderów środowiska kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza ps. „Staruch”. Wczoraj bowiem podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Mateusz Kotecki poinformował o trzech postanowieniach prezydenta Karola Nawrockiego w zakresie zastosowania prawa łaski. Ułaskawiony został Piotr Pytel, Adam Borowski oraz właśnie Piotr „Staruch” Staruchowicz.
Rzecznik rządu Adam Szłapka - zapytany o to ułaskawienie - powiedział, że prawo łaski to jedna z nielicznych wyłącznych prerogatyw prezydenta.
Myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że pan prezydent ma bardzo silny emocjonalny związek z panem „Staruchem” - ocenił Szłapka.
Piotr „Staruch” Staruchowicz został ukarany przez sąd dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe, czyli tzw. zakazem stadionowym za to, że podczas meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu 2025 roku przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności - na ogrodzeniu stadionu.
„Staruch” zadzwonił do prezydenta, gdy ten udzielał wywiadu
W grudniu 2025 roku - w trakcie rozmowy z prezydentem Nawrockim w Kanale Zero, Staruchowicz dodzwonił się do studia, przedstawiając Nawrockiemu swoją sytuację i pytając, czy „Święty Mikołaj przyniesie mu w tym roku ułaskawienie”. Prezydent powiedział wówczas, że wnioskami o ułaskawienie zajmie się wraz z początkiem roku, ale ocenił, że „dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo”.
Podsekretarz stanu w prezydenckiej Mateusz Kotecki mówił, że w przypadku jednej z trzech osób - o których ułaskawieniach poinformowano w poniedziałek - postępowanie zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania. KPRP nie podaje nazwisk osób ułaskawionych.
Osoba ta to właśnie Piotr Staruchowicz - „Staruch”, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, co na portalu X potwierdził broniący go w przeszłości Krzysztof Wąsowski.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odnosząc się wcześniej we wtorek do komentarzy przedstawicieli rządu ws. ułaskawienia Staruchowicza powiedział m.in. że trudno czynić zarzut prezydentowi „z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji”, a „ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta”. To jest demokratyczny porządek prawny opisany w polskiej konstytucji - dodał. Więcej poniżej.