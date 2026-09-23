Starła się z Rzeczniczką Praw Dziecka, odebrano jej dzieci. Burza po interwencji urzędniczki

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Kontrowersje wokół interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka, w wyniku której dwoje kilkuletnich dzieci z warszawskiej Białołęki trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ani policja, ani kurator, ani sąd rodzinny nie widzieli powodów, by odbierać je rodzicom. Sprawę opisał Kanał Zero.

Do zdarzenia doszło 14 września na warszawskiej Białołęce. Monika Horna-Cieślak była świadkiem, jak kobieta szarpie swoje dziecko i na nie krzyczy. Rzeczniczka zwróciła jej uwagę, a kobieta w odpowiedzi zwyzywała ją, używając wulgarnych słów. Urzędniczka następnie podjęła szereg czynności, które doprowadziły do przymusowego odebrania dzieci rodzicom.

Nie znaleziono podstaw do odebrania dzieci

Sprawa najpierw została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze, po sprawdzeniu sytuacji, nie znaleźli podstaw do odebrania dzieci. Podobnie kurator sądowy i sam sąd – wszyscy zgodnie uznali, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa maluchów. Jednak to nie zakończyło sprawy. Wieczorne telefony z biura Rzecznika Praw Dziecka do sądu i kolejne próby przekonania sędziego o konieczności odebrania dzieci nie przyniosły skutku.

Przełom nastąpił podczas nadzwyczajnego spotkania na komisariacie z udziałem Moniki Horny-Cieślak oraz Komendanta Stołecznego Policji. Policjantka, która nie widziała dzieci ani rodziców, wydała decyzję o nakazie opuszczenia mieszkania przez rodziców i zakazie zbliżania się do dzieci. Maluchy, w wieku trzech i czterech lat, trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wszystko to stało się bez wcześniejszego orzeczenia sądu. Ten jednak w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, musiał ocenić zasadność zastosowania tak drastycznych środków i wszcząć postępowanie opiekuńcze z urzędu. Po przeanalizowaniu sprawy nakazał natychmiastowe wydanie dzieci rodzicom - opisuje Kanał Zero, dodając, że matka, podczas sądowego przesłuchania tłumaczyła, że „szarpnęła dziecko, ponieważ nagle weszło na jezdnię”.

„Monika Horna-Cieślak tej wersji nie zaprzecza. Sąd ocenia więc zachowanie kobiety jako reakcję na stres i strach o dziecko, a nie dowód celowej agresji” - czytamy.

Sąd: Absurdalne argumenty, rażąca nieproporcjonalność

Sąd rodzinny nie miał wątpliwości – decyzja o odebraniu dzieci była nieuzasadniona. W uzasadnieniu, do którego dotarł Kanał Zero czytamy, że działania wobec rodziny „mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej” i były „rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia”. Sędzia zwrócił uwagę, że jednym z argumentów za odebraniem dzieci były… dwie butelki piwa znalezione w mieszkaniu. Sąd określił ten powód jako „całkowicie chybiony i wręcz absurdalny”.

Co więcej, sąd podkreślił, że nawet wcześniejsza karalność ojca nie może automatycznie dyskwalifikować go jako rodzica, zwłaszcza że nie dotyczyła ona przestępstw przeciwko rodzinie czy dzieciom.

Trauma dzieci i apel do rzeczniczki

Sąd nie miał wątpliwości, że pobyt dzieci w placówce był dla nich traumatyczny.

„Nagłe, przymusowe odseparowanie tak małych dzieci od matki i ojca może powodować potężną, trudną do wyobrażenia traumę, której skutki psychologiczne mogą rzutować na całe ich przyszłe dorosłe życie” – czytamy w uzasadnieniu.

Sędzia skierował też apel do Moniki Horny-Cieślak, by z taką samą determinacją, z jaką zaangażowała się w tę sprawę, walczyła o poprawę systemu pieczy zastępczej w Warszawie.

Odpowiedź rzeczniczki: Nie zgadzam się na marginalizowane przemocy wobec dzieci

Horny-Cieślak skomentowała sprawę w mediach społecznościowych.

„Byłam świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci w miejscu publicznym. Poza stosowaniem przemocy fizycznej, Matka wyzywała dziecko w wulgarny sposób w tym m.in. „ty „k****”. Jako świadek przemocy zawiadomiłam policję. Nie zgadzam się na marginalizowane przemocy wobec dzieci i każdym takim zachowaniom będę się stanowczo sprzeciwiać” - czytamy.

Dodała, że Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu „pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci – w szczególności Niebieskich Kart, informacji ze strony sąsiadów”.

„Materiał dokumentujący przemoc wobec dzieci pochodzi z 2025 r. Był gromadzony przez różne instytucje” - podkreśliła.

Błaszczak: Składamy wniosek o odwołanie Rzeczniczki Praw Dziecka

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poinformował w serwisie X, że złożono wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak.

„Ujawnione przez @OficjalneZero informacje są bulwersujące. (...) Rzecznik Praw Dziecka ma chronić dzieci przed krzywdą, a nie wykorzystywać autorytet swojego urzędu do wywierania nacisku na inne instytucje” - napisał Mariusz Błaszczak.

Złożenie zawiadomienia do prokuratury zapowiedział poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.

„Wygląda bowiem na to, że wykorzystała swoją władzę wynikającą ze sprawowania urzędu, aby z małostkowych powodów doprowadź do odebrania dzieci ich rodzicom – z zemsty za to jak zareagowała mama tych dzieci w bezpośrednim kontakcie z panią Rzecznik” - ocenił dodając: „Wygląda to co najmniej na przekroczenie uprawnień na szkodę interesu prywatnego – przestępstwo z artykułu 231 KK”.