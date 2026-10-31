Starcie w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki: Nie jesteście sędziami

W nocy z piątku na sobotę doszło do bezprecedensowej sytuacji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Na opublikowanym nagraniu z korytarza budynku słychać, jak prezydent Karol Nawrocki zwraca się do Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza oraz Macieja Berka, kwestionując ich status jako sędziów TK. „Państwo nie jesteście sędziami TK” – mówi wyraźnie prezydent Nawrocki, odnosząc się do osób wybranych przez Sejm tej kadencji.

Szef KPRP zarzuca zamach stanu

W trakcie wymiany zdań głos zabrał także szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki. Wskazując na Sławomira Patyrę, stwierdził, że „widzi tu tylko jednego sędziego” Trybunału Konstytucyjnego. Następnie zwrócił się do Anny Korwin-Piotrowskiej, zarzucając jej działania sprzeczne z prawem. „Pani dokonuje zamachu stanu, nie wiem, czy ma pani tego świadomość” – powiedział Bogucki, podkreślając, że nie ma ona żadnych podstaw prawnych do przebywania w budynku ani wydawania zarządzeń.

Spór o kierownictwo i legalność działań

Anna Korwin-Piotrowska, będąca jedną z osób wybranych przez Sejm na sędzię TK, nie zgodziła się z zarzutami. Podkreśliła, że to ona kieruje Trybunałem Konstytucyjnym. W tle konfliktu pojawia się pytanie o legalność wyboru nowych członków TK oraz ich uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu Trybunału.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zawieszenie prezesa, protesty i szarpanina z prezydentem W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…

Polityczne i prawne konsekwencje nagrania

Opublikowane nagranie wywołało natychmiastową reakcję opinii publicznej oraz środowisk prawniczych. Spór o to, kto jest uprawniony do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym, pogłębia kryzys konstytucyjny w Polsce. Wydarzenia te mogą mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla funkcjonowania TK, jak i dla stabilności systemu prawnego w kraju.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Marcin Matczak: Nieistniejąca podstawa prawna "Obrazy, które widzimy, zapadną w pamięć. Jeżeli widzimy uzbrojoną policję w miejscu, które powinno być świątynią prawa, to ludzie zaczynają się naprawdę już zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi” - mówił RMF FM prof. Marcin Matczak z…

Kontekst: napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego

Od dłuższego czasu Trybunał Konstytucyjny znajduje się w centrum politycznych sporów. Wybór nowych sędziów przez Sejm tej kadencji był szeroko komentowany i kwestionowany przez część środowisk prawniczych oraz opozycję.