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Starcie w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki: Nie jesteście sędziami

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 31 października (02:24)

W nocy z piątku na sobotę w budynku Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm na sędziów TK. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak prezydent kwestionuje ich status, a szef KPRP Zbigniew Bogucki zarzuca Annie Korwin-Piotrowskiej próbę zamachu stanu.

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Starcie w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki: Nie jesteście sędziami
Karol Nawrocki, fot. Paweł Supernak /PAP
  • Na nagraniu z Trybunału Konstytucyjnego prezydent Karol Nawrocki kwestionuje status nowych sędziów wybranych przez Sejm.
  • Szef KPRP Zbigniew Bogucki oskarża Annę Korwin-Piotrowską o próbę zamachu stanu i brak podstaw prawnych do działania.
  • Wydarzenia te pogłębiają kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.
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Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym: Prezydent Nawrocki kwestionuje status nowych sędziów 

W nocy z piątku na sobotę doszło do bezprecedensowej sytuacji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Na opublikowanym nagraniu z korytarza budynku słychać, jak prezydent Karol Nawrocki zwraca się do Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza oraz Macieja Berka, kwestionując ich status jako sędziów TK. „Państwo nie jesteście sędziami TK” – mówi wyraźnie prezydent Nawrocki, odnosząc się do osób wybranych przez Sejm tej kadencji.

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Szef KPRP zarzuca zamach stanu

W trakcie wymiany zdań głos zabrał także szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki. Wskazując na Sławomira Patyrę, stwierdził, że „widzi tu tylko jednego sędziego” Trybunału Konstytucyjnego. Następnie zwrócił się do Anny Korwin-Piotrowskiej, zarzucając jej działania sprzeczne z prawem. „Pani dokonuje zamachu stanu, nie wiem, czy ma pani tego świadomość” – powiedział Bogucki, podkreślając, że nie ma ona żadnych podstaw prawnych do przebywania w budynku ani wydawania zarządzeń.

Spór o kierownictwo i legalność działań

Anna Korwin-Piotrowska, będąca jedną z osób wybranych przez Sejm na sędzię TK, nie zgodziła się z zarzutami. Podkreśliła, że to ona kieruje Trybunałem Konstytucyjnym. W tle konfliktu pojawia się pytanie o legalność wyboru nowych członków TK oraz ich uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu Trybunału.

Polityczne i prawne konsekwencje nagrania

Opublikowane nagranie wywołało natychmiastową reakcję opinii publicznej oraz środowisk prawniczych. Spór o to, kto jest uprawniony do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym, pogłębia kryzys konstytucyjny w Polsce. Wydarzenia te mogą mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla funkcjonowania TK, jak i dla stabilności systemu prawnego w kraju.

Kontekst: napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego

Od dłuższego czasu Trybunał Konstytucyjny znajduje się w centrum politycznych sporów. Wybór nowych sędziów przez Sejm tej kadencji był szeroko komentowany i kwestionowany przez część środowisk prawniczych oraz opozycję.   


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny Karol Nawrocki

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