„Starał się mnie staranować”. Nocne zamieszanie przed TK z udziałem prezydenta

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Burzliwa noc w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i pojawił się w siedzibie TK, gdzie – według relacji sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej – próbował staranować ją i innych sędziów TK wybranych przez Sejm. Jej zdaniem prezydent nie chciał rozmawiać z sędziami.

W związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż służbową i pojawił się przed siedzibą TK. Towarzyszyli mu m.in. zastępca prezesa TK Bartłomiej Sochański oraz I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.

Sędzia Piotr Gąciarek o wydarzeniach w TK: To było wstrząsające Czas: 07:23

Według relacji sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która tymczasowo kieruje pracami TK, prezydent miał próbować siłowo wejść do budynku, nie zatrzymując się przed grupą sędziów wybranych przez obecny Sejm.

Z pewnością siebie, impetem, starał się staranować mnie z przodu i całą grupę sędziów, z którymi staliśmy razem przed wejściem do Trybunału - relacjonowała Korwin-Piotrowska w rozmowie z TVN24. Podkreśliła, że „pierwsza próba staranowania lekko się nie powiodła”, więc prezydent miał zacząć odpychać ją rękami na bok.

Dodała, że prezydent wszedł do holu i zaczął krzyczeć, że „nie mamy prawa tu przebywać, nie jesteśmy sędziami Trybunału Konstytucyjnego”.

Dwie wersje wydarzeń

Wersja prezydencka jest zupełnie inna. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że to właśnie nietykalność prezydenta została naruszona, a osoby wybrane przez Sejm próbowały uniemożliwić mu wejście do Trybunału.

Według Leśkiewicza Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK, a jej wypowiedź to „rozpaczliwa próba uniknięcia odpowiedzialności karnej”.

Kryzys konstytucyjny narasta

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami Trybunału przejęła Anna Korwin-Piotrowska, co wywołało napięcia i protesty. Na miejscu interweniowała policja.

W sobotę nad ranem, po opuszczeniu budynku przez prezydenta i jego współpracowników, Karol Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Premier Donald Tusk podkreślił z kolei, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.