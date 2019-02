Aż 3 asystory kaszlu, do tego dwa koncentratory tlenu, pompę infuzyjną oraz całą górę niezbędnego do używania tych urządzeń osprzętu udało się kupić Zachodniopomorskiemu Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych. To dzięki zainicjowanej przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego zbiórki pod hasłem "Kaszanka".

