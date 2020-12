Przedświąteczne porządki w łazience zabierają zwykle więcej czasu niż cotygodniowe sprzątanie. Dlatego warto je wcześniej zaplanować, by sprawnie i szybko uporać się ze wszystkim obowiązkami. Jak wysprzątać łazienkę krok po kroku? O czym pamiętać podczas generalnych porządków? Podpowiadamy.

Utrzymanie czystej i estetycznej łazienki wymaga regularnego sprzątania. Podczas generalnych porządków przedświątecznych warto też zajrzeć w mało używane zakamarki i zastanowić się, jak poprawić komfort korzystania z niej na co dzień. Z pewnością ułatwią to systemy porządkowania i wyposażenie łazienkowe z kolekcji NOVA PRO PREMIUM. W jej skład wchodzi ceramika łazienkowa KOŁO, szafki, organizery do szuflad i szafek, a nawet lustra. Spójność stylistyczna i wysoka jakość materiałów pozwalają na stworzenie nowoczesnego i estetycznego wyposażenia łazienki.

Generalne sprzątanie łazienki - od czego zacząć?

Regularne sprzątanie łazienki pozwala utrzymać w niej czystość i porządek na co dzień. Jednak do generalnych porządków warto się dobrze przygotować.

1) Zrób plan - zastanów się, co i w jakiej kolejności będziesz sprzątać. To ważne, by samemu nie dołożyć sobie niepotrzebnie pracy.

2) Podziel całość na etapy i zarezerwuj czas - nie tylko na sprzątanie, ale także na przerwy, by uniknąć zmęczenia. Jeśli podczas świątecznych porządków masz plan umyć okna w całym domu, to łazienkowe okno także wpisz na listę "ogólnego" sprzątania.

3) Przygotuj zestaw do sprzątania, by potem nerwowo nie szukać potrzebnych akcesoriów i preparatów. Zaopatrzenie się w skuteczne środki to podstawa by szybko i sprawnie posprzątać łazienkę. Co powinno wejść w skład zestawu do sprzątania? Na pewno ochronne rękawice gumowe, kilka gąbek (miękkich i szorstkich do cięższych zabrudzeń), ściereczki, szczotkę, mop i dobrej jakości środki czyszczące (zrobione samodzielnie lub gotowe).

Podczas generalnych porządków warto zajrzeć w każdy zakamarek łazienki, szczególnie ten od dawna nie używany, jak najgłębsze szuflady i najwyższe półki. Być może zalegają tam przedmioty, z których nie korzysta żaden z domowników. A pozbycie się ich może zwolnić sporo potrzebnego miejsca.

Jak sprzątać łazienkę?

Cotygodniowe sprzątanie łazienki obejmuje umycie umywalek, wanny i kabiny prysznicowej. Trzeba dokładnie usunąć zanieczyszczenia z miski WC i spłuczki oraz przetrzeć okolice toalety. Następnie wyczyścić lustro i wypolerować baterie. Na koniec należy wymienić ręczniki i wyrzucić śmieci. To absolutne minimum by utrzymał łazienkę w czystości na co dzień.

Świąteczne sprzątanie łazienki - porady

Przynajmniej raz na kwartał warto zabrać się za generalne porządki w łazience. Oprócz standardowej listy prac porządkowych obejmują one dodatkowo:

● wyczyszczenie ścian i fug

● wyjęcie wszystkich przedmiotów z szafek, wymycie ich wnętrza, odsunięcie i posprzątanie zakamarków za meblami

● wyczyszczenie pralki z zewnątrz oraz wewnątrz

● przegląd kosmetyków, przyborów toaletowych i drobnego sprzętu - pozbycie się niepotrzebnych, zużytych i nieużywanych rzeczy

● sprawdzenie kondycji ceramiki, mebli i wyposażenia - być może coś wymaga naprawy lub wymiany.

Przedświąteczne sprzątanie łazienki krok po kroku

1) W pierwszej kolejności trzeba wynieść z łazienki wszystkie ruchome przedmioty, zdjąć z półek i krawędzi ceramiki wszystkie kosmetyki, a ręczniki i dywaniki odłożyć do prania. To jest też dobry moment, by wyjąć wszystkie przedmioty z szafek, szuflad i innych zakamarków. Biorąc każdy z nich do ręki sprawdź, czy nie jest przeterminowany, czy domownicy z niego korzystają, czy nie jest zepsuty lub czy nie dubluje się z innymi. Zrób z nimi porządek od razu, zostaw tylko te przedmioty, z których korzystacie. Wyrzuć od razu puste opakowania po kosmetykach.

2) Wyjmij wszystkie szuflady i ruchome półki, umyj je dokładnie i odłóż na bok. Umyj wnętrza szafek. Odsuń te meble, które nie są na stałe przymocowane do ścian i dokładnie wymyj przestrzeń za i pod nimi.

3) To samo zrób z pralką i suszarką. Odsuń je od ściany, wyczyść przestrzeń za nimi, przetrzyj wszystkie zakamarki na froncie. Wyjmij pojemnik na proszek i dokładnie go wyszoruj. Umyj okno bębna od środka, wyczyść i osusz uszczelkę wewnątrz pralki. Na koniec wyczyść filtr oraz puść "puste" pranie ze środkiem do czyszczenia i odkamieniania pralki.

4) Teraz kolej na wannę i kabinę prysznicową. Wnętrze ścianek spryskaj specjalnym preparatem do kabin lub środkiem do czyszczenia wanien. Odczekaj przynajmniej 5 minut, by środek miał czas na rozpuszczenie zanieczyszczeń. W tym czasie zajmij się czyszczeniem baterii i odpływów. Usuń z nich zanieczyszczenia, wyczyść i zdezynfekuj. Wyjmij przyciski by mieć swobodny dostęp do odpływu. Zdejmij i umyj maskownicę odpływu liniowego, by usunąć zanieczyszczenia z wnętrza.

5) Szyby kabin prysznicowych i delikatne akrylowe wanny należy czyścić łagodnym detergentem bez składników o właściwościach ścierających. Ich stosowanie powoduje powstanie mikrouszkodzeń, które z czasem stają się miejscem gromadzenia zanieczyszczeń. Powierzchnie zaczynają się przebarwiać i matowieją. Umyj kabinę i wannę miękką ściereczką lub delikatną gąbką. Dokładnie płucz, możesz użyć ściągaczki by uniknąć pozostawiania zacieków.

6) Zabierz się za strefę umywalkową, która wymaga szczególnej uwagi. Dokładnie umyj umywalki i baterie, wyczyść blat i jego połączenia z sąsiednimi elementami wyposażenia. Przy okazji sprawdź, czy woda nie powoduje uszkodzenia blatu a uszczelniający silikon nie potrzebuje wymiany.

7) Spryskaj toaletę specjalnym środkiem czyszczącym, włóż szczotkę do środka i zostaw na kilka minut. Następnie dokładnie wymyj wnętrze muszli, umyj deskę sedesową i zewnętrzną część WC.

8) Gąbką nasączoną ciepłą wodą z łagodnym detergentem umyj płytki w całym pomieszczeniu, a szczoteczki użyj do wyszorowania fug. Suchą ściereczką z mikrofibry wytrzyj je do sucha, by nie pozostawić zacieków.

9) Przetrzyj lustro, półki, blaty i wszystkie klosze. Poukładaj kosmetyki i akcesoria na swoje miejsce.

10) Powieś czyste ręczniki i wyprane dywaniki.

Sprzątanie łazienki - rozwiązania ułatwiające utrzymanie porządku w łazience

W kolekcji NOVA PRO PREMIUM od KOŁA projektanci zastosowali sporo rozwiązań, które mają ułatwić nie tylko codzienne korzystanie z łazienki, ale także utrzymanie jej w czystości:

● Podwieszane miski WC z technologią Rimfree. Usunięcie kołnierza, który jest najbardziej newralgicznym miejscem gromadzenia się zanieczyszczeń, znacznie ułatwia utrzymanie miski w czystości i usprawnia jej czyszczenie. Dodatkowo unikalny kształt misek z kolekcji NOVA PRO PREMIUM sprawia, że wystarczy niewielka objętość wody do efektywnego jej spłukania. Praktyka pokazuje, że wybór podwieszanej ceramiki KOŁO na stelażu podtynkowym pozwala na ukrycie wszystkich elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogromnie ułatwia sprzątanie.

● Powłoka Reflex. Część ceramiki KOŁO pokryta jest ultracienką specjalną gładką powłoką, która ułatwia łączenie się drobnych kropel w większe i sprawne ich spływanie. W ten sposób ceramika i szyby prysznicowe KOŁO na dłużej pozostają czyste, bez zacieków i zanieczyszczeń. Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty ceramiczne KOŁO są pokryte tą powłoką. Staraj się wybierać do swojej łazienki produkty z takim dodatkiem - usprawnisz sobie wtedy sprzątanie.

● Meble z materiałów odpornych na działanie wilgoci, które na długo zachowują nowy i estetyczny wygląd nawet przy codziennym zalewaniu wodą. To ważne, szczególnie w przypadku szafek podumywalkowych, które często mają kontakt z wysoką wilgotnością.

● Organizery do szafek i szuflad - wygodne przegródki, które porządkują kosmetyki i inne przedmioty w szufladach i szafkach. W kolekcji NOVA PRO PREMIUM dostępne są przegrody szuflad w różnych kształtach i rozmiarach, co pozwala je z łatwością dopasować do wielu mebli w standardowych rozmiarach.