Sprawiedliwe Sądy skończą się w sądzie. Są zarzuty dla członków Solvere

Anna P. i Piotr M. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy rzeszowskiej delegatury CBA w województwie mazowieckim. Następnie przewieziono ich do Rzeszowa, gdzie usłyszeli zarzuty i złożyli wyjaśnienia.
Zarzuty za Sprawiedliwe Sądy
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie i przedstawienie osobom zatrzymanym zarzutów związanych z wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów Polskiej Fundacji Narodowej w związku z realizacją i finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Dorota Sokołowska-Mach.
Według ustaleń śledczych Anna P. i Piotr M. złożyli w lipcu 2017 r. wniosek o realizację kampanii, a miesiąc później podpisali z zarządem PFN umowę na wykonanie projektu. Śledczy uznali, że kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji, a zbieżna z celami politycznymi PiS oraz Solidarnej Polski.
Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.
Rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury, zapytana, czy planowane są kolejne zatrzymania, odpowiedziała, że postępowanie trwa. Niewykluczone, że w tym postępowaniu jeszcze ktoś może usłyszeć zarzuty – powiedziała.
Odmówiła doprecyzowania, na czym polegała szkoda majątkowa zarzucana Annie P. i Piotrowi M.
Zarzuty dla członków zarządu PFN
W lipcu zarzuty w tym samym śledztwie usłyszeli dwaj byli członkowie zarządu PFN, Maciej Ś. i Cezary J. Dotyczą one sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy oraz nielegalnego finansowania PiS i Solidarnej Polski. Obaj nie przyznali się do zarzucanych im czynów.
Śledztwo wszczęto w czerwcu 2024 r. w sprawie działań członków zarządu PFN przy finansowaniu kampanii w 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała wówczas, że szkoda wyrządzona fundacji wyniosła nie mniej niż 8 mln 428 tys. zł. Sprawę przejęła później Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.
PFN została założona w 2016 r. przez 17 spółek Skarbu Państwa. Jej zadaniem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, polskiej marki i gospodarki.