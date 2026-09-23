Sprawiedliwe Sądy skończą się w sądzie. Są zarzuty dla członków Solvere

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Zarzuty popełnienia przestępstw, związanych z wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze zatrzymani przez CBA Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere, która zrealizowała kampanię Sprawiedliwe Sądy, nie przyznają się do winy.

Konferencja prasowa Polskiej Fundacji Narodowej nt. złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego działan na jej szkodę przez poprzednie władze. Fot. Dawid Wolski

Konferencja prasowa Polskiej Fundacji Narodowej nt. złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego działan na jej szkodę przez poprzednie władze. Fot. Dawid Wolski / East News

Anna P. i Piotr M. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy rzeszowskiej delegatury CBA w województwie mazowieckim. Następnie przewieziono ich do Rzeszowa, gdzie usłyszeli zarzuty i złożyli wyjaśnienia.

Zarzuty za Sprawiedliwe Sądy

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie i przedstawienie osobom zatrzymanym zarzutów związanych z wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów Polskiej Fundacji Narodowej w związku z realizacją i finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Dorota Sokołowska-Mach.

Według ustaleń śledczych Anna P. i Piotr M. złożyli w lipcu 2017 r. wniosek o realizację kampanii, a miesiąc później podpisali z zarządem PFN umowę na wykonanie projektu. Śledczy uznali, że kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji, a zbieżna z celami politycznymi PiS oraz Solidarnej Polski.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury, zapytana, czy planowane są kolejne zatrzymania, odpowiedziała, że postępowanie trwa. Niewykluczone, że w tym postępowaniu jeszcze ktoś może usłyszeć zarzuty – powiedziała.

Odmówiła doprecyzowania, na czym polegała szkoda majątkowa zarzucana Annie P. i Piotrowi M.

Zarzuty dla członków zarządu PFN

W lipcu zarzuty w tym samym śledztwie usłyszeli dwaj byli członkowie zarządu PFN, Maciej Ś. i Cezary J. Dotyczą one sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy oraz nielegalnego finansowania PiS i Solidarnej Polski. Obaj nie przyznali się do zarzucanych im czynów.

Śledztwo wszczęto w czerwcu 2024 r. w sprawie działań członków zarządu PFN przy finansowaniu kampanii w 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała wówczas, że szkoda wyrządzona fundacji wyniosła nie mniej niż 8 mln 428 tys. zł. Sprawę przejęła później Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

PFN została założona w 2016 r. przez 17 spółek Skarbu Państwa. Jej zadaniem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, polskiej marki i gospodarki.