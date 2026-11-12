„Sprawa TK jest rozstrzygnięta”. Tusk w mocnych słowach o Święczkowskim

RMF24

Premier Donald Tusk powiedział w czwartek, że „nie przejmuje się demonstracjami i manifestacjami” Bogdana Święczkowskiego. „Sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny” - stwierdził szef rządu.

Donald Tusk w ten sposób odniósł się do pytania o to, że Bogdan Święczkowski pojawił się w czwartek przed siedzibą TK z wtorkowym postanowieniem Sądu Najwyższego, wskazując, że jest prezesem TK i domagając się wpuszczenia do Trybunału.

Tusk: Nie są w stanie uwierzyć

Premier, który w czwartek przebywa w Dublinie, zapytany o działania Święczkowskiego, powiedział, że to „wielki wstyd, że ktoś taki został decyzją (prezesa PiS Jarosława) Kaczyńskiego i (ówczesnego prezydenta Andrzeja) Dudy szefem Trybunału Konstytucyjnego”.

Kiedy pytają mnie też liderzy na świecie, w Europie, o sylwetkę, biografię tego uzurpatora, to aż ciężko mi to przechodzi przez gardło. Nie są w stanie uwierzyć, że ktoś, kto ma taką kartę, jak ma pan Święczkowski, że oni go wymyślili jako szefa Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Tusk.

Tusk: Mamy Trybunał

Tusk dodał, że z tego powodu „nie przejmuje się demonstracjami i manifestacjami” Święczkowskiego.

Sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o TK. W tym sensie rozstrzygnięta, że mamy Trybunał, będzie wydawał orzeczenia, mam taką nadzieję. Bardzo wielu obywateli czeka na orzeczenia i interpretacje ze strony TK – zakończył Tusk.

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Awantura wokół Trybunału

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. W sprawie zarządzeń o przerwie w czynnościach sędziów TK zarówno Święczkowski, jak i Sochański odwołali się do Sądu Najwyższego. W ub. piątek Sąd Najwyższy uznał się za sąd niewłaściwy do rozpoznania zażaleń obu skarżących i przekazał sprawę TK „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”. Sędzia Zbigniew Korzeniowski wskazał, że „zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej (SN) nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego”.

Reakcja Sądu Najwyższego

Na to postanowienie SN obaj zawieszeni sędziowie TK również złożyli zażalenia. We wtorek w komunikacie SN przekazano, że zażalenie na piątkowe postanowienie SN zostało rozpoznane, postanowiono o uchyleniu tego pierwszego postanowienia i o przekazaniu sprawy do rozpoznania przez IOZ SN, którą kieruje sędzia Maria Szczepaniec.

Po tej decyzji jeszcze tego samego dnia IOZ SN rozpoznała zażalenia i uchyliła zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego.

W reakcji na komunikat SN sędzia Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ewentualne orzeczenia SN nie mają wpływu na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego, gdyż „status i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego są rozłączne, a obie instytucje autonomiczne”. Dodała, że tylko sąd dyscyplinarny TK może kontrolować zarządzenia ws. przerw w pracy sędziów Trybunału.

Święczkowski domaga się wpuszczenia do TK

W czwartek przed południem Święczkowski przybył przed TK z trójką innych sędziów - Bartłomiejem Sochańskim, Stanisławem Piotrowiczem oraz Jarosławem Wyrembakiem i ponownie zwrócił się do policjantów o wpuszczenie go do Trybunału.

Przedstawił też wtorkową decyzję SN, która uchyla zawieszenie jego i oraz Sochańskiego w obowiązkach i domagał się umożliwienia mu wejścia „legalnemu prezesowi oraz wiceprezesowi oraz dwóm sędziom na teren Trybunału Konstytucyjnego do budynku TK”.

Święczkowski zapowiedział też, że wtorkowa uchwała SN zostanie przesłana „do wszystkich najważniejszych osób w państwie” oraz do Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Głównego Policji z „żądaniem natychmiastowego wykonania tej uchwały poprzez udzielenie asysty w wejściu do Trybunału Konstytucyjnego”. Dodał, że jeżeli to nie przyniesie rezultatów, w przyszłym tygodniu będzie podejmować kolejne próby wejścia do Trybunału.