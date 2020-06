Prezydent Andrzej Duda jest w Waszyngtonie. W stolicy USA zdążył spotkać się już z polskimi dziennikarzami. Opowiadał, że z Donaldem Trumpem będzie rozmawiał o współpracy militarnej, ale także o badaniach nad szczepionką na koronawirusa, w których udział mieliby wziąć polscy naukowcy. "Mam nadzieję, że moja wizyta w USA zintensyfikuje relacje polsko-amerykańskie".

Tuż przed finiszem kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda spotyka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Wspólna konferencja jest zapowiadana na 21:30 czasu polskiego.

Tematem spotkania ma być współpraca militarna, bezpieczeństwo telekomunikacyjne (5G), bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje amerykańskie i badania nad szczepionką na koronawirusa.

"Fort Trump to nie nazwa fizycznie istniejącej bazy, tylko zbiór działań zwiększających obecność wojskową USA w Polsce za kadencji prezydenta Trumpa" - stwierdził na briefingu z polskimi dziennikarzami Andrzej Duda.

Kilkuosobowa grupa prezydenta Andrzeja Dudy zgromadziła się przed rezydencją ambasadora, gdzie zatrzymał się polski prezydent, by protestować przeciwko jego wypowiedzi: "Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia" - stwierdził prezydent.





Nigdy nie rozmawiałem z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat przeniesienia do Polski broni jądrowej - powiedział w środę przebywający z wizytą w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda.



Prezydent Duda podczas spotkania z dziennikarzami, które poprzedziło jego wizytę w Białym Domu został zapytany o ewentualne rozmowy dotyczące przeniesienia do Polski broni jądrowej.



List do prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie wystosował wcześniej kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Pytał w nim m.in. o cel jego środowej wizyty w USA. Według polityka, opinia publiczna powinna wiedzieć, czy są m.in. plany przenoszenia do Polski broni jądrowej lub budowy reaktora atomowego.





Media jakiś czas temu obiegła informacja, że Amerykanie chcą wycofać swoje wojska z Niemiec. Prezydent Andrzej Duda przekazał, że razem z Donaldem Trumpem będzie rozmawiał o tej sprawie.



Jeżeli rzeczywiście miałoby być tak, że zapadną decyzje o wycofaniu części wojsk z któregokolwiek z krajów członkowskich NATO w Europie, to naszym zadaniem - uważam - jako europejskich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, i o tym mówiłem też panu sekretarzowi generalnemu Jensowi Stoltenbergowi, jest zadbać o to, żeby z Europy te jednostki nie zostały wycofane, żeby Stany Zjednoczone nie podjęły decyzji o tym, żeby je z powrotem do Stanów Zjednoczonych relokować, albo żeby je relokować w inną część świata - powiedział.

Premier o wycofaniu amerykańskich wojsk z Niemiec: Mam nadzieję, że część żołnierzy rzeczywiście trafi do Polski Karolina Bereza, RMF FM





Przyznał zarazem, że nie spodziewał się, iż będzie "pierwszym z przywódców, który zostanie zaproszony po lockdownie do Waszyngtonu" - przyznał podczas konferencji prasowej Andrzej Duda.



To rzeczywiście traktuję jako wyjątkową sytuację i bardzo znaczący sygnał, jakie są intencje prezydenta Donalda Trumpa wobec Polski i jak pan prezydent postrzega Polskę, naszą część Europy, nas jako część UE. To jest rzeczywiście dla mnie ważny sygnał jako swojego militarnego sojusznika. Tak to odczytuję - powiedział prezydent.





Z informacji RMF FM wynika, że prezydenci będą dziś rozmawiali o możliwym powstaniu elektrowni jądrowej w Polsce. Amerykanie mają nam zaproponować budowę elektrowni jądrowej. Będą chcieli przedstawić technologię i wykonanie, a także zasugerować udzielenie kredytu na cały projekt.









Polski prezydent poinformował, że podczas wizyty w Waszyngtonie towarzyszy mu jeden z lekarzy, którzy stali na czele misji polskich lekarzy wojskowych. Nie ukrywam, że w moim przekonaniu także przez to otwarcie pana prezydenta Donalda Trumpa i administracji amerykańskiej na współpracę z Polską właśnie w zakresie medycznym, a dokładnie walki z koronawirusem jest jeszcze większe niż było w trakcie naszej rozmowy dwa miesiące temu, kiedy mówiliśmy o tym telefonicznie. Cieszę się, bo widzę tutaj bardzo dobrą perspektywę. Czymś więcej, mam nadzieję, będę mógł z państwem się podzielić po naszych dzisiejszych rozmowach - zaznaczył Duda.



Prezydentowi podczas wizyty w USA towarzyszy m.in. kpt. Jacek Siewiera, lekarz z Wojskowego Instytutu Medycznego i szef wojskowo-medycznej misji, która w kwietniu, w okresie nasilenia epidemii koronawirusa przebywała w Chicago w USA. Kpt. Siewiera wcześniej był szefem takiej samej misji we włoskiej Lombardii. Obie misje miały na celu wymianę doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności walki z epidemią koronawirusa.

Andrzej Duda przekazał też, że razem z Donaldem Trumpem będzie rozmawiał o pracach nad szczepionką na koronawirusa.





Zakończyła się konferencja prasowa Andrzeja Dudy. O czym mówił prezydent?





Będziemy mówili o tych wszystkich ważnych kwestiach, o których już kilkukrotnie mówiłem, a mianowicie, o współpracy militarnej, współpracy gospodarczej, także w regionie Trójmorza; będziemy rozmawiali o współpracy energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym, będziemy rozmawiali także o współpracy w dziedzinie telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - podkreślił Andrzej Duda.



Jak dodał, poruszony zostanie także bardzo ważny dla niego temat, czyli współpraca w dziedzinie badań medycznych. A ściślej mówiąc w dziedzinie badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, współpracy polskich i amerykańskich naukowców w tym zakresie - zaznaczył prezydent.





Przebywający z wizytą w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda złożył w środę kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki - poinformowała na Twitterze kancelaria prezydenta RP. To był pierwszy punkt jego wizyty w stolicy USA.



"Kilka tygodni temu pomnik Tadeusza Kościuszki został zniszczony. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie, oddając hołd Wielkiemu Polakowi, bohaterowi walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, bohaterowi dwóch narodów! Pamięć!" - napisano.