Spór o Trybunał Konstytucyjny trwa. PiS zawiadamia prokuraturę

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Klub Prawa i Sprawiedliwości chce, by prokuratura zbadała sprawę wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołanego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że zawiadomienie dotyczy ośmiu uczestników spotkania.

Polityk napisał w środę w serwisie X, że chodzi o osoby uczestniczące we wczorajszym „spotkaniu zorganizowanej grupy przestępczej w budynku TK”.

„Zawiadamiamy m.in. o podejrzeniu zamachu na konstytucyjny organ państwa (art. 128 k.k.) i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.). Nikt nie stoi ponad prawem” - oświadczył Błaszczak.

Dodał, że PiS będzie domagać się pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej. Ocenił też, że nawet ewentualne zignorowanie zawiadomienia przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka nie zakończy sprawy, ponieważ żadna władza nie trwa wiecznie. „Zamach stanu nie pozostanie bezkarny” - napisał.

"Zapominamy o przepisach o charakterze ustrojowym, czyli o Konstytucji". Sytuacja w TK Czas: 09:11

Ośmioro sędziów na zgromadzeniu

We wtorkowym zgromadzeniu uczestniczyło ośmioro sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Trzech z nich ślubowało przed prezydentem Karolem Nawrockim. Pięcioro pozostałych złożyło ślubowanie w Sejmie, posługując się formułą „wobec prezydenta”, a następnie przekazało je pisemnie do Kancelarii Prezydenta RP.

Uczestnicy ustalili, że do udziału w zgromadzeniu uprawnionych jest 12 osób, a obecność ośmiu z nich zapewnia wymagane kworum – co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby sędziów Trybunału. W kalkulacji nie uwzględniono Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, którzy zostali zawieszeni w czynnościach. Uczestnicy zgromadzenia uznali także, że Jarosław Wyrembak nie ma statusu sędziego TK, ponieważ objął stanowisko po osobie – ich zdaniem – wadliwie wybranej do Trybunału, określanej w debacie publicznej jako „sędzia dubler”.

Budżet i sprawy dyscyplinarne

Posiedzenie trwało około dwóch godzin. Przyjęto plan budżetowy Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok. Wylosowano również spośród sędziów rzeczników dyscyplinarnych oraz składy, które mają rozpoznać zarządzenia dotyczące przerw w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego.

Wieczorne oświadczenie Korwin-Piotrowskiej. „Po przemyśleniu tej kwestii” Zawnioskuję o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy zarządzenia o przerwie w czynnościach wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego – zapowiedziała w wieczornym oświadczeniu sędzia Anna Korwin-Piotrowska. To ona, jako kierująca…

Spór wokół TK zaostrzył się w miniony piątek. Przedstawiciele grupy sędziów wybranych w obecnej kadencji Sejmu przekazali wówczas, że Anna Korwin-Piotrowska kieruje Trybunałem. Poinformowali też o wydaniu przez nią zarządzeń w sprawie przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.