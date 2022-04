Zapowiadane odejście Marcina Horały z resortu infrastruktury otwiera drogę do porozumienia z kontrolerami lotów. Nadzorujący budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego wiceminister poinformował wczoraj o planowanym przeniesieniu projektu budowy CPK do resortu funduszy i polityki regionalnej. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz - ta zmiana to element trwającego sporu z kontrolerami.

Wieża kontroli lotów w Balicach, zdj. ilustracyjne / Paweł Zechenter / PAP W resorcie infrastruktury Marcin Horała nadzorował sprawy lotnictwa i m.in. pracę Agencji, której działanie doprowadziło do zaognienia sporu z kontrolerami krajowego obszaru powietrznego. W efekcie już za kilka dni do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich przelotów nad Polską może zostać około 30 zamiast ponad 200 kontrolerów obszaru. Pozostali albo już odeszli z pracy, albo ich okres wypowiedzenia kończy się 30 kwietnia. Sami kontrolerzy odpowiedzialnością za złą organizację pracy obciążają zarówno poprzednie władze Agencji, zmienione na kilka tygodni temu, i właśnie nadzorującego je przez ostatnie lata wiceministra. / Marcin Horała jeszcze kilka tygodni formalnie ma jeszcze pracować w resorcie infrastruktury. Na dzisiejszym posiedzeniu podkomisji, omawiającej stan rozmów PAŻP z kontrolerami już się jednak nie pojawił, a informację przedstawia posłom sam minister Adamczyk. Odsunięcie Horały od nadzoru nad lotnictwem nieoficjalnie odbierane jest jako otwarcie drogi do porozumienia i powrotu kontrolerów do pracy. Konsekwencje sporu - ograniczenie liczby lotów nad Polską Jutro o godz. 10 może zapaść decyzja o znacznym ograniczeniu liczby lotów odbywających się nad Polską. Jak poinformował posłów sejmowej komisji infrastruktury prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, ma o tym zdecydować Komisja Europejska EUROCONTROL, odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotów w Europie. Jeśli do jutra nie będzie decyzji o zapewnieniu obsługi kontrolerów obszaru nad Polską - decyzja wejdzie w życie z dniem 1 maja. Musimy spodziewać się dużej liczby odwołań jeśli chodzi o rejsy, przy czym nie dotyczy to tylko rejsów z i do Polski, ale również rejsów z innej części Europy, szczególnie w układzie północ-południe - wyjaśniał Piotr Samson. Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele kontrolerów lotów i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zadeklarowali chęć zawarcia porozumienia tak szybko, jak tylko to możliwe. Zobacz również: Paraliż polskiego nieba? Plan awaryjny przygotowany na ostatnią chwilę

Protest kontrolerów lotów. Bez porozumienia po negocjacjach Opracowanie: Magdalena Partyła