Specjalny polski samolot leci na Węgry. Wiceministra zdrowia o szczegółach

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„Do Budapesztu leci z nami 6 medyków (anestezjolog, chirurg, ortopeda, 3 ratowników medycznych); dokonają z węgierskimi lekarzami triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych. Razem z lekarzami węgierskimi podejmiemy decyzję o przewożeniu poszkodowanych do kraju” – powiedziała wiceministra zdrowia, Katarzyna Kacperczyk, podczas konferencji prasowej przed wylotem specjalnego polskiego samolotu na Węgry. Minionej nocy 12 zginęło, a 10 zostało ciężko rannych w wypadku polskiego autokaru, którym polscy pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny, z Medjugorie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Zajączkowski (2P) oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Kacperczyk (C) podczas konferencji w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie/fot. Leszek Szymański

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Zajączkowski (2P) oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Kacperczyk (C) podczas konferencji w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie/fot. Leszek Szymański / PAP

„Wszyscy polscy obywatele, którzy ucierpieli w tym wypadku, dostaną pomoc państwa polskiego”

Rząd zdecydował o wysłaniu specjalnego polskiego samolotu na Węgry w związku z tragicznym wypadkiem polskich pielgrzymów. Przed wylotem zorganizowano konferencję prasową, podczas której wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski mówili o szczegółach akcji.

Chcemy zapewnić, że wszyscy polscy obywatele, którzy ucierpieli w tym wypadku, dostaną pomoc państwa polskiego, pomoc instytucji zarówno tam na miejscu, ale również, jeżeli chodzi o transport do kraju – podkreśliła wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Dodała, że pacjenci będą w pierwszej kolejności lokowani w placówkach medycznych jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim, przede wszystkim w Rzeszowie Wskazała jednak, że istnieje też możliwość transportu poszkodowanych do innych ośrodków, np. w Warszawie.

Wiceministra Kacperczyk przekazała, że resort zdrowia ma do dyspozycji dwa specjalne samoloty, przystosowane do transportu poszkodowanych. Dodała, że polskie służby są też gotowe na transport części poszkodowanych karetkami do Polski. Wiceministra wskazała, że harmonogram ewentualnego transportu poszkodowanych do Polski uda się nakreślić dopiero po działaniach, które zaplanowano na jutro.

Poszkodowani mają być transportowani najpierw do Budapesztu, a później do Warszawy

Oprócz sześciu medyków w grupie wsparcia, która uda się do Budapesztu, będzie znajdować się grupa konsulów, konkretnie trzy osoby. Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z czterech miast, w których obecnie się znajdują do Budapesztu, a następnie do Warszawy – poinformował Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Wskazał, że miasta, w których obecnie znajdują się poszkodowani to: Debreczyn, Miszkolc, Eger i Nyíregyháza.

Wiceminister Zajączkowski przekazał, że obaj kierowcy zostali przesłuchani przez węgierską policję. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany – poinformował. Dodał jednak, że na razie nie zostały postawione zarzuty.

Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie – powiedział i potwierdził, że chodzi o osobę, która prowadziła autokar.

Wiceszef MSZ został też zapytany, czy kierowcy są Polakami. Odparł: Nie mam informacji, które by świadczyły o tym, że nie są.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. To polscy pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie.

12 osób nie żyje, a 10 zostało ciężko rannych; ok. 40 osób jest w węgierskich szpitalach. Trwa identyfikacja ofiar.

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat wypadku. To numer: +36 20 472 9502. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór podkreślił, że infolinia jest przeznaczona dla bliskich ofiar i zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z podanego numeru.

Z kolei Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że informacje można uzyskać pod numerami: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku. Wcześniej wyrazy współczucia rodzinom ofiar złożył prezydent Karol Nawrocki. Kondolencje złożył też premier Donald Tusk.