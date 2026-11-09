SpaceX podejmuje wyzwanie. Statek Starship i rakieta Super Heavy mają wrócić w całości

RMF24

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W nocy z 13 na 14 listopada firma SpaceX planuje przeprowadzić piętnasty start rakiety Starship. Tym razem celem jest nie tylko wyniesienie statku na orbitę, ale także pierwsza w historii próba pełnego odzyskania zarówno statku Starship, jak i rakiety nośnej Super Heavy. Jeśli operacja się powiedzie, będzie to milowy krok w rozwoju technologii kosmicznych.

Próba odzyskania całego systemu

Start zaplanowano na 13 listopada o godzinie 23:45, a 75-minutowe okno startowe potrwa do 1:00 w nocy 14 listopada.

„Jeśli ta operacja zakończy się sukcesem, będzie to pierwszy w historii przypadek pełnego odzyskania orbitalnego systemu nośnego. Będzie to także przełomowy moment na drodze do stworzenia niezawodnej rakiety Starship, którą będzie można szybko przygotowywać do ponownego lotu” – podkreśla SpaceX.

22 godziny na orbicie i 14 okrążeń Ziemi

Podczas misji Starship ma okrążyć Ziemię na wysokości około 275 kilometrów, wykonując 14 pełnych obiegów w ciągu ponad 22 godzin. Profil lotu został zaplanowany tak, by w razie potrzeby możliwe było skierowanie statku na bezpieczną trajektorię suborbitalną, niewymagającą aktywnego sterowania. Przewidziano także możliwość kontrolowanego zejścia z orbity w kilku wyznaczonych obszarach nad oceanem.

Wprowadzono techniczne ulepszenia

W trakcie misji statek wyniesie także na orbitę 26 satelitów Starlink V3.

Firma podała, że każdy taki satelita zwiększy przepustowość konstelacji o 1 terabit na sekundę, a 26 takich urządzeń zapewni łącznie przepustowość odpowiadającą dziesięciu misjom rakiety Falcon 9 z satelitami Starlink V2 Mini.

Ponadto trzy satelity wyposażono w zestawy kamer, aby mogły obserwować osłonę termiczną Starshipa i przesyłać jej obrazy do zespołu kontroli lotu.

W osłonie termicznej Starshipa zostały zainstalowane ulepszenia wprowadzone już podczas 14. lotu, m.in. dodatkowe mocowania płytek w najbardziej wrażliwych miejscach oraz rozwiązania zapobiegające przedostawaniu się plazmy pod płytki. Ponadto znaczna część osłony termicznej zostanie wyposażona w płytki o zakrzywionym kształcie, które mają ograniczać nagrzewanie się szczelin między nimi.

Z kolei głównym celem rakiety nośnej będzie pomyślne przeprowadzenie startu, wznoszenia, oddzielenia stopni, manewru powrotnego z wykorzystaniem silników oraz powrotu na miejsce startu, gdzie ma zostać przechwycona.

Będzie to także pierwsza próba przechwycenia rakiety Super Heavy w wersji V3.

SpaceX podkreśliła, że w trakcie testów z powodzeniem udało się przechwycić trzy rakiety w wersji V1, z których dwie z powodzeniem wykorzystano ponownie.

Transmisja na żywo

Pół godziny przed startem rozpocznie się prezentująca misję transmisja na żywo na stronie SpaceX i na koncie firmy w portalu X. Transmitowany ma być m.in. obraz z pokładowych kamer statku podczas jego lotu wokół Ziemi, przesyłanych za pośrednictwem sieci Starlink.

Podobnie jak to ma miejsce w innych misjach, harmonogram może ulec zmianie.