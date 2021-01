To ojciec jednego z trzech nastolatków, który zginęli w sylwestrową noc we wsi Nowa Biała w Małopolsce, znalazł nieprzytomnych chłopców w szatni miejscowego klubu sportowego. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Budynek szatni przy boisku piłkarskim w Nowej Białej, w którym osiemnastolatek i dwaj 19-latkowie urządzili imprezę sylwestrową / Grzegorz Momot / PAP

Tragiczne wydarzenia rozegrały się we wsi Nowa Biała niedaleko Nowego Targu.

18-latek i dwaj 19-latkowie - członkowie miejscowego klubu piłkarskiego - postanowili spędzić sylwestra właśnie w klubowej szatni przy boisku.

Rano, kiedy nie wrócili do domów, ojciec jednego z nich wybrał się do klubu, by sprawdzić, co się stało. To on znalazł w szatni nieprzytomnych chłopców.

Mężczyzna zawiadomił służby, ale próby reanimacji nastolatków nie powiodły się.

Policja, która pracowała na miejscu tragedii przez wiele godzin pod nadzorem prokuratora, wstępnie przyjęła, że za śmierć młodych ludzi odpowiadają spaliny, które wydobywały się z ustawionego w szatni agregatu prądotwórczego: do urządzenia podłączony był elektryczny grzejnik.

Wiadomo, że w budynku, w którym przebywali nastolatkowie, nie doszło do pożaru ani innego zdarzenia, które mogłoby wytłumaczyć ich śmierć.

Ostateczną odpowiedź na pytanie o przyczyny śmierci chłopców dadzą jednak sekcje zwłok, które prokuratura zarządzi najpewniej w przyszłym tygodniu.

Według nieoficjalnych doniesień TVN 24, w sylwestrowej imprezie w szatni prawdopodobnie brało udział więcej osób, ale tylko trzech młodych mężczyzn zostało tam do rana.