Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci 24-latka z Inowrocławia, który zmarł w trakcie interwencji policji, była niewydolność krążeniowo-oddechowa. "Nie wiemy nadal, czy miała związek z użyciem paralizatora" - powiedziała rzecznik bydgoskiej prokuratury Agnieszka Adamska-Okońska.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

W trakcie badań pośmiertnych biegły nie ujawnił żadnych obrażeń mechanicznych, które mogłyby pozostawać w związku przyczynowym ze zgonem. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę zgonu uznał niewydolność krążeniowo-oddechową. Jeżeli chodzi o podłoże tej niewydolności, zlecone zostały badania histopatologiczne i toksykologiczne - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.