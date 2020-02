Między innymi taser i nagrania z kamery w radiowozie zabezpieczyli śledczy w związku z wczorajszą śmiercią młodego mężczyzny. Prokuratura i policja nie potwierdzają, że funkcjonariusze użyli tego rodzaju paralizatora elektrycznego, ale ostatecznym wyjaśnieniem tej kwestii zajęli się biegli. Prokuratorzy przesłuchali też kilkoro świadków, w tym policjantów i rodzinę zmarłego nastolatka. Ich oględziny w komisariacie przy Taborowej trwały wczoraj do późnego wieczora.

(zdjęcie ilustracyjne) / Jacek Skóra / Archiwum RMF FM

Zanim 18-latek trafił w komisariat w Poznaniu, policjanci interweniowali w jego sprawie w mieszkaniu na Dębcu. Na miejsce wezwała ich matka młodego mężczyzny. Tomasz S. miał się awanturować, używać wobec niej przemocy i demolować mieszkanie.

Połączenie z operatorem numer 112 zostało przerwane, tak jakby ktoś wyrwał tej kobiecie telefon ­- tłumaczy w rozmowie z RMF FM mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Dyżurny natychmiast zdecydował o wysłaniu radiowozu na miejsce.

Policjanci na klatce schodowej natknęli się na chłopaka, który szarpał się matką i ją po prostu bił. Wówczas starali się go obezwładnić, co się udało, zostały założone kajdanki, ale ze względu na to, że był bardzo pobudzony i agresywny na miejsce został wezwany jeszcze jeden patrol do pomocy i ci wszyscy funkcjonariusze przenieśli go do radiowozu - dodaje mł. insp. Andrzej Borowiak.





Policjanci przewieźli nastolatka do komisariatu przy ulicy Taborowej w Poznaniu. To tymczasowa siedziba remontowanego komisariatu Poznań-Wilda. Funkcjonariusze przeprowadzili zatrzymanego do pokoju, w którym sporządza się dokumentację. 18-latek siedział na krześle przy biurku. Wtedy policjanci mieli zauważyć, że młody mężczyzna zaczął się osuwać.

Natychmiast wezwali pogotowie i sami przystąpili do reanimacji, niestety po przyjeździe karetki, która dotarła nota bene bardzo szybko i po trwającej 40 min. akcji, ratownikom nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz około 15:00 stwierdził zgon - wyjaśnia rzecznik wielkopolskiej policji.

Wyjaśnieniem sprawy oprócz prokuratury zajęli się też oficerowie wydziału kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji. W pomieszczeniu, w którym zmarł zatrzymany, nie było monitoringu, ze względu - jak tłumaczy policja - na tymczasowy charakter siedziby wildeckiego komisariatu przy Taborowej.

Kobieta z rodziny zatrzymanego wczoraj Tomasza S. napisała w mediach społecznościowych, że w opinii najbliższych do śmierci nastolatka przyczyniło się zachowanie policjantów. Policja próbuje się teraz wybielić, ale od początku policjantka groziła paralizatorem oraz bronią, kopała po żebrach i głowie człowieka w kajdankach, który nie miał się nawet jak obronić. Siedziało na nim 4 policjantów. Tomek był wycieńczony, podejrzewamy, że został porażony paralizatorem i tego nie wytrzymał - czytamy we wpisie kobiety.

Kwestię użycia środków, o których wspomina kobieta, na zlecenie prokuratury wyjaśniają już biegli. Przesłuchano też policjantów, którzy brali udział w interwencji oraz rodzinę 18-latka.

Policjanci zawsze adekwatnie do zdarzenia mogą użyć przepisanych prawem środków przymusu bezpośredniego. W tym użyć również tasera - tłumaczy prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Taki taser ma wbudowana kamerę i zapis z kamery oraz to, czy taser był w ogóle uruchamiany, jest możliwy do odtworzenia przez biegłego. (...) To są oczywiste procedury, że zabezpieczamy wszelkie nośniki, które mogą umożliwić nam odtworzenie przebiegu zdarzenia - dodaje prok. Wawrzyniak.

Na dziś zaplanowano też sekcję zwłok mężczyzny, która oprócz przyczyny zgonu ma wyjaśnić, czy w dniu śmierci zażywał jakiekolwiek środki odurzające i czy chorował na serce, jak mieli relacjonować policjantom jego najbliżsi.