Jaki prezent kupić dziecku na komunię? To pytanie, które co roku pojawia się na wiosnę, spędzając niektórym rodzicom i zaproszonym gościom sen z powiek. Okazuje się, że dobór odpowiedniego prezentu wcale nie musi być aż tak skomplikowany! Wybierając urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony czy smartwatche, warto zapoznać się z funkcjonalnościami interesujących nas produktów. Czym kierować się przy zakupie tego typu prezentów? Podpowiadamy!

/ Materiały prasowe

Jaki prezent wybrać dla dziecka?

Komunia to ważne święto zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Ten wyjątkowy czas obfituje w wiele pozytywnych emocji, ale też jest doskonałą okazją do spotkania się w rodzinnym gronie. Bez wątpienia kulminacyjnym momentem jest samo przyjęcie sakramentu, ale przyjęło się, że najważniejsza osoba tego dnia otrzymuje od bliskich prezenty. Jak więc wybrać odpowiedni prezent dla dziecka? Jest to pytanie, które może zaprzątać głowy rodziców, jak i zaproszonych gości. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, dzięki którym wybór będzie zdecydowanie łatwiejszy.

Smartfony i smartwatche jako prezent na komunię

Nie ulega wątpliwości, że sporą popularnością cieszą się prezenty z obszaru technologicznego. Osoby zaproszone na uroczystość komunijną odwiedzają więc sklepy z produktami i akcesoriami elektronicznymi, gdzie znaleźć mogą szeroki wachlarz asortymentu, który świetnie sprawdzi się jako prezent z tej okazji. W ręce młodych użytkowników trafiają już odpowiednio przygotowane propozycje: oczywiście z możliwością personalizacji, np. smartfony i smartwatche.

Jaki smartwatch dla dziecka?

Kiedy rodzice dziecka przystępującego do komunii zdecydują się już na prezent właśnie z takiego obszaru, kolejnym punktem jest przeprowadzenie odpowiedniego rozeznania. Tutaj bowiem również na klientów czeka długa lista propozycji z mnóstwem różnych funkcjonalności. Na szczególną uwagę zasługują smartwatche. Dlaczego? Sprzęt tego typu jest bardzo praktyczny w codziennym użyciu, a ponadto wiele z dostępnych na rynku modeli ma designerski wygląd, przez co prezentują się elegancko.

Jakie są zalety smartwatcha jako prezentu komunijnego?

Smartwatch to nic innego jak "inteligentny zegarek". Połączenie elektronicznego zegarka na rękę z telefonem, portfelem i wieloma innymi aplikacjami otwiera nowe możliwości w użytkowaniu. Tym samym praktyczność, ponadczasowość i elegancja łączą się z zaspokajaniem potrzeby bycia w stałym kontakcie z innymi. Dzięki temu użytkownik otrzymuje niewielkie i proste w obsłudze narzędzie, które ułatwia codzienne aktywności. Korzystając z takiego smartwatcha, dzieci będą mogły realizować swoje pasje, być na bieżąco z codziennymi komunikatami, a także kontrolować powiadomienia z aplikacji. Przykładem, który idealnie odwzorowuje wyżej wymienione cechy, jest smartwatch Xiaomi Watch S3 47mm GPS czarny. To produkt, który odznacza się takimi właściwościami, jak m.in.: duży wyświetlacz AMOLED 1.43 cala, ponad 150 trybów sportowych, kompleksowe monitorowanie zdrowia, do 15 dni pracy na baterii i wiele innych. Warto podkreślić, iż Xiaomi Watch S3 charakteryzuje się również eleganckim wykończeniem i łatwością obsługi. Dzięki temu osoba go używająca będzie mogła m.in. sprawdzać wyniki treningów, liczbę wykonanych kroków, ale też być w stałym połączeniu ze smartfonem: wszystko dzięki łatwej synchronizacji. Także inne pomiary zostaną precyzyjnie zarejestrowane i będzie można do nich wrócić w każdym momencie.

Smartfony na komunię

Mówiąc o smartwatchach, nie sposób pominąć ich korelacji ze smartfonami. A gdyby tak pomyśleć właśnie o takim prezencie? Telefon to w dzisiejszych czasach "druga ręka", nieodłączny element codzienności, dzięki któremu pozostajemy w stałym kontakcie z innymi. Rodzice często chcą być w stałym kontakcie ze swoimi dziećmi w trakcie dnia, kiedy te przebywają w szkole, u przyjaciół lub na zajęciach dodatkowych. Ułatwiają to właśnie telefony, które często mają już dzieci w wieku szkolnym. Wybór odpowiedniego urządzenia może więc być doskonałym pomysłem na prezent od rodziców z okazji komunii. Tu również - podobnie jak w przypadku smartwatchy - pojawia się zapytanie o odpowiedni wybór asortymentu, biorąc pod uwagę wiele dostępnych modeli. Czym się kierować?

Dobry smartfon - czyli jaki?

Smartfony dla dzieci to "temat-rzeka". Z jednej strony osoby odpowiadające za zakup kierują się minimalizmem i łatwością w korzystaniu. Z drugiej strony jednak pojawia się chęć wyboru sprzętu wyposażonego w odpowiednie funkcje i możliwość korzystania z aplikacji, które mogą pomóc dziecku np. w nauce języków. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wybór telefonu z wersją "smart". Powinien on odznaczać się m.in. długim czasem użytkowania po ładowaniu, dużą pamięcią, a także odpowiednią szybkością podczas korzystania z licznych aplikacji. Przykładem takiego urządzenia jest smartfon Tecno SPARK 20 Pro+. Jest to innowacyjny sprzęt ze smukłymi ramkami, a także ze specjalnym, zakrzywionym ekranem AMOLED o przekątnej 6.78 cala, cechującym się wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz. Uwagę zwraca również aparat o rozdzielczości 108 Mpx, dzięki któremu radość z niemal perfekcyjnie wykonanych zdjęć (na przykład na przyjęciu komunijnym), będzie jeszcze większa! Wszystko to sprawi, że osoba obdarowana takim prezentem będzie mogła z niego korzystać zarówno w celach rozrywkowych, w trakcie spotkań z kolegami i koleżankami, jak również wykorzystując go do nauki i poszerzania swoich zainteresowań. A dzięki szybkiemu ładowaniu 33W - smartfon będzie mógł być w zasięgu ręki zawsze wtedy, kiedy będzie potrzebny.

/ Materiały prasowe

Mnóstwo możliwości dla najmłodszych

Drugim, ale równie ciekawym przykładem, jest smartfon Motorola moto g54 power edition 5G. Za tą nazwą kryje się bogactwo możliwości, które znacznie ułatwią codzienne funkcjonowanie, np. dzięki ekranowi full HD, pojemnej baterii (6000 mAh), 12 GB pamięci RAM, a także systemowi aparatów 50 Mpix. Warto podkreślić, iż duży ekran idealnie sprawdzi się w grach, odtwarzaniu filmów czy muzyki. Niejednokrotnie bowiem smartfony wykorzystywane są jako przenośne konsole do gier, ekrany kinowe czy odtwarzacze ulubionych piosenek. Dzięki wspomnianemu urządzeniu wszystko to będzie jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze! Całość uzupełnia hydrofobowa powłoka, dzięki czemu telefon będzie zabezpieczony przed przypadkowym zalaniem czy zachlapaniem.

Podsumowanie

To oczywiście tylko kilka z wielu propozycji prezentowych dla dziecka na komunię. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji osoby obdarowywanej. Dobrym pomysłem jest rozmowa: czy to właśnie z dzieckiem, czy z innymi rodzicami. Warto sprawdzić także inne możliwości: więcej informacji tutaj.

Autorka: Sabina Obajtek.