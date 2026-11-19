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Policja rozbiła ogólnopolską siatkę osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. W ramach operacji INFERNO funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając we współpracy z Prokuraturą Krajową, zatrzymali 123 osoby i zabezpieczyli blisko 3 miliony plików z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie małoletnich.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wśród zatrzymanych są głównie Polacy z różnych województw, ale także obywatel Ukrainy i Białorusi. Podejrzani mają od 18 do 73 lat.

Śledczy przekazali, że osoby te odpowiedzą nie tylko za posiadanie nielegalnych materiałów, ale również za ich rozpowszechnianie.

Policja ujawniła też, że wśród zatrzymanych znaleźli się przedstawiciele różnych zawodów – nauczyciel, lekarz anestezjolog oraz informatyk, który próbował ukryć nielegalne pliki poprzez ich zaszyfrowanie.

Zatrzymany nauczyciel tłumaczył z kolei, że kształci się w celu uzyskania kwalifikacji biegłego.

Nowe metody przestępców

Funkcjonariusze podkreślają, że przestępcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie. Wśród zatrzymanych są dwaj mężczyźni, którzy do tworzenia zakazanych treści wykorzystywali sztuczną inteligencję. Policja zabezpieczyła także 170-stronicowy poradnik opisujący metody uwodzenia dzieci oraz zatrzymała mężczyznę, który fotografował dzieci na basenie.

Grożą im surowe kary

Zatrzymanym grozi nawet 15 lat więzienia. Jak podkreślają śledczy, operacja INFERNO była jedną z największych tego typu akcji w Polsce.

Łącznie zabezpieczono blisko 3 miliony plików z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci.