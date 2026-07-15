Służby przyglądają się paczkom ze wschodu. Wszystko przez eksplozje w sortowniach

RMF24

Szef ukraińskiej Ukrposzty zarzucił polskim służbom celnym celowe utrudnianie transportu. Powodem miało być zamieszanie wokół przesyłki, którą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał do Polski prywatną firmą kurierską. Polskie ministerstwo zaprzecza, ale sprawa ma drugie dno. Po eksplozjach paczek w ukraińskich sortowniach polskie służby zwiększyły czujność - czytamy dziś w „Rzeczpospolitej”.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki zaprzecza, by traktowało Ukrposztę inaczej niż inne podmioty. „Rz” wskazuje, że „jeśli są szczegółowe kontrole, to – jak zapewniają celnicy – uzasadnione”, bo „przemyt z Ukrainy wyhamował, ale nie zniknął”. „W ubiegłym roku służby udaremniły kontrabandę przez granicę towarów wartości 19,3 mln zł – rok wcześniej – na łącznie 20,1 mln zł – papierosy, alkohol, tytoń, samochody, ale też narkotyki czy broń” - czytamy w „Rz”.

Eksplozje paczek i nowe zagrożenia

Sytuacja na granicy uległa zmianie po serii wybuchów paczek w Kijowie. Faktem jest - czytamy - że uwaga służb „jest bardziej wyczulona, odkąd pojawiły się nowe zagrożenia: przesyłki z wybuchową zawartością, rozsyłane po Europie z inspiracji rosyjskich służb”.

Niepokojące incydenty miały miejsce nie tylko w Ukrainie. W lipcu 2024 roku w centrum logistycznym DHL w niemieckim Lipsku doszło do samozapłonu paczki wysłanej przez Polskę, która zawierała materiały wybuchowe – sprawę opisywał portal Front Story. Podobny przypadek odnotowano w Polsce, gdzie na Mazowszu zapaliła się jedna z przesyłek w ciężarówce. Śledztwo wykazało, że za sprawą stała międzynarodowa grupa sabotażowo-dywersyjna, a cztery osoby zostały aresztowane.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewnia, że „rozpoznaje i monitoruje wszelkie zagrożenia, które mogą godzić w bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej”.