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Telewizja Republika przekazała Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie część materiałów, o które wystąpił wcześniej prokurator. Chodzi m.in. o kopię plików zawierających zapis sygnału emisyjnego stacji z 16 października 2026 roku. Jest to związane ze śledztwem dotyczącym wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Telewizja Republika przekazała do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie część materiałów, które były żądane do wydania postanowieniami prokuratora z dnia 11 listopada 2026 r. - przekazała rzeczniczka szczecińskiej prokuratury prok. Julia Szozda.

Jak dodała, prezes stacji przekazał także logi systemu emisyjnego, kopię koncesji oraz dokument dotyczący struktury organizacyjnej Telewizji Republika.

Śledztwo po wydarzeniach przed TK

Sprawa jest elementem postępowania wszczętego przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie 22 października. Śledczy badają wydarzenia, do których doszło 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera.

Śledztwo dotyczy m.in. znieważania funkcjonariuszy policji, a także wywierania wpływu na ich czynności, do czego miało dojść 16 października, podczas zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym - informowała prok. Szozda.

Jakich dokumentów zażądała prokuratura?

Prokurator zwrócił się do redaktora naczelnego TV Republika o wydanie nagrań dokumentujących zdarzenia sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Zażądano również logów do systemu emisyjnego i systemu wykorzystywanego do tworzenia pasków informacyjnych.

Wśród wskazanych materiałów znalazły się ponadto kopia koncesji oraz dokumentacja pracownicza, m.in. grafiki pracy, podział obowiązków i listy obecności. Prokuratura podkreślała, że dokumenty te nie są objęte tajemnicą dziennikarską.

Prokurator nie zażądał wydania żadnych elektronicznych urządzeń, które są używane przez stację - zaznaczyła prok. Szozda.

Dokument z żądaniem wydania wspomnianych zapisów dostarczyli Telewizji Republika funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Telewizja Republika transmitowała moment doręczenia pisma na żywo. Redaktor naczelny i dziennikarze stacji nie chcieli przyjąć dokumentu i wdali się w dyskusję z policjantami.

Policja weszła do siedziby Telewizji Republika. Tak zareagowali pracownicy Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do siedziby Telewizji Republika. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dostarczyli kierownictwu Telewizji Republika dokument z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i…

Czego dotyczy śledztwo?

Śledztwo obejmuje trzy wątki. Pierwszy dotyczy podejrzenia nawoływania w programie TV Republika do udostępniania danych z życia prywatnego policjantki, a następnie ich publicznego rozpowszechnienia bez jej zgody w sposób mogący zagrozić jej bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu bliskich. Kolejny dotyczy prezentowania pasków i wypowiedzi reporterów, które - według śledczych - mogły znieważać i poniżać funkcjonariuszy policji (podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych) oraz premiera.

Ostatni wątek odnosi się do kierowania wobec policjantów gróźb wszczęcia postępowania karnego, aby skłonić ich do zaniechania czynności służbowych.