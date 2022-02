Mieszkanka powiatu pszczyńskiego w województwie śląskim natknęła się w internecie na transmisję próby samobójstwa. Natychmiast powiadomiła policję i dzięki temu uratowała życie mężczyzny i mieszkańców całego budynku.

Akcja policjantów w powiecie pszczyńskim / Śląska policja / Policja

31-latek z powiatu pszczyńskiego na początku ubiegłego tygodnia prowadził w internecie nietypową transmisję. Nietrzeźwy mężczyzna na oczach widzów odkręcił butlę z gazem w budynku wielorodzinnym.

Na szczęście kobieta, która była widzem, wykazała się czujnością i o wszystkim szybko powiadomiła dyżurnego pszczyńskiej komendy, który skierował pod wskazany adres służby.

Już po znalezieniu się na korytarzu interweniujący funkcjonariusze wyczuli charakterystyczny zapach gazu. Policjanci i strażacy błyskawicznie przystąpili do działania. Weszli do mieszkania i zastali tam 31-latka, który karetką pogotowia został przetransportowany do szpitala. Tam mężczyzna zaatakował pielęgniarki, a także policjantów. Został zatrzymany i usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa na mieszkańców wspólnie zamieszkiwanego budynku, a także naruszenia nietykalności cielesnej pielęgniarki i policjantów.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.