Ibuprofen w dawkach przeciwgorączkowych i przeciwbólowych oraz łagodnie przeciwzapalnych jest równie bezpieczny jak paracetamol - przekonuje prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht.

Specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, emerytowany kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM, wykładowca, ekspert i członek stowarzyszeń medycznych.



Autor ponad 197 publikacji. Klinicysta z ogromnym doświadczeniem, autor książek o zagadnieniach pediatrycznych i podręczników medycznych, popularyzator wiedzy medycznej i wykładowca WUM.



Bezpieczeństwo ibuprofenu

Ibuprofen w dawkach przeciwgorączkowych i przeciwbólowych oraz łagodnie przeciwzapalnych jest równie bezpieczny jak paracetamol.

W szeroko zakrojonych badaniach klinicznych wykazano bezpieczeństwo ibuprofenu u dzieci o masie do 35 kg w dawkach od 10 mg/kg do 40 mg/kg na dobę, a u dzieci o masie powyżej 40 kg i u dorosłych w dawce 400 mg podawanych co 6 godz., czyli do 1600 mg/dobę. Lek zastosowany w tych dawkach okazał się tak samo bezpieczny jak paracetamol w dawce 7,5 mg/kg do 15 mg/kg na dobę, a u dzieci o masie powyżej 40 kg i u dorosłych w dawce 750-1000 mg podawanych co 4 godz. nie przekraczając 4 000 mg/dobę.1,7,9

Ibuprofen a kontrola gorączki

w zwalczaniu gorączki ibuprofen jest wyraźnie skuteczniejszy od paracetamolu i działa dłużej,

ibuprofen w porównaniu z paracetamolem działa dodatkowo przeciwzapalnie,

oba leki przy krótkotrwałym podawaniu są równie bezpieczne,

unikać należy rutynowego leczenia przeciwgorączkowego, chyba, że gorączce towarzyszy złe samopoczucie lub dyskomfort,

leczenie przeciwgorączkowe należy stosować u chorych z dodatkowymi obciążeniami (choroby układu krążenia lub oddechowego).

Metaanaliza z 2004 r.2 obejmująca 16 badań z randomizacją (ibuprofen 4-10 mg/kg i paracetamol 7-15 mg/kg) wykazała, że ibuprofen skuteczniej obniża gorączkę w 2, 4 i 6 godz. od podania.

W metaanalizie badań z 2004 r.3 wykazano niewielką przewagę ibuprofenu nad paracetamolem w 6 godz. od podania i brak różnic po wielokrotnym podaniu.

W innej metaanalizie z oceną jakościową z 2010 r.7 podsumowano 85 prac porównujących bezpośrednio ibuprofen z paracetamolem (54 prace dotyczące skuteczności przeciwbólowej, 35 prac oceniających efekt przeciwgorączkowy i 66 porównujących bezpieczeństwo ibuprofenu). Jeśli chodzi o gorączkę podsumowanie tych prac jednoznacznie wykazało przewagę ibuprofenu nad paracetamolem w bólu i gorączce zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Ibuprofen a układ pokarmowy

Ibuprofen w dawkach przeciwgorączkowych i przeciwbólowych jest równie bezpieczny jak paracetamol, wykazując dodatkowo działanie przeciwzapalne.



Gastrotoksyczność ibuprofenu wynika z blokowania indukcyjnej cyklooksygenazy 1 (COX-1). Siła tego blokowania mierzona jest dawką leku niezbędną do zahamowania aktywności enzymu w 50%, czyli tzw. IC50. W przeciętnych dawkach ta gastrotoksyczność mierzona tzw. IC50 jest najmniejsza spośród wszystkich NLPZ. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że podwojenie dawki znacząco zwiększa gastrotoksyczność ibuprofenu.4-6

Metaanaliza dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa ibuprofenu w zwalczaniu gorączki i bólu przeprowadzona przez Pierce CA i Voss B w 2010 r.7 wykazała, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, że ibuprofen jest tak samo lub nawet bardziej skuteczny niż paracetamol, a także tak samo bezpieczny, również pod względem gastrotoksyczności.

Systematyczny przegląd piśmiennictwa i metaanaliza z 2009 r.8 dotycząca tylko bezpieczeństwa i tolerancji oparta na wyselekcjonowanych 24 pracach z randomizacją i grupą kontrolną wykazała RR dla ibuprofenu vs. placebo 1,39 (95%CI 0,92 do 2,10), a dla paracetamolu vs. Placebo RR 1,57 (95%CI 0,74-3,33) co wskazuje na brak różnicy obu leków względem placebo. 2 937 działań niepożądanych wystąpiło u 21 305 pacjentów przyjmujących ibuprofen i 1 466 działań niepożądanych u 11,164 pacjentów przyjmujących paracetamol (RR 1,03 (95%CI 0,98-1,10). Widoczna nieco większa liczba działań niepożądanych po ibuprofenie nie była jednak znamienna statystycznie (RR 0,82 (95%CI 0,60-1,22).

Wyniki wskazujące na brak różnic w gastrotoksyczności ibuprofenu względem paracetamolu wykazała także metaanaliza Lesko SM i Mitchell AA z 1995 r.9 (badanie przeprowadzono na 84 192 dzieciach i wykazano brak znamiennych statystycznie różnicy między dziećmi leczonymi ibuprofenem - krwawienie jedynie w 7,2/100 000 (CI 2-18/100 000); p = 0,31 - żadne z zanotowanych krwawień nie stanowiło najmniejszego zagrożenia życia).

Podobne wyniki przyniosła nieco późniejsza metaanaliza przeprowadzona przez Kellsteina DE i wsp. w 1999 r.10 u dorosłych, która także nie wykazała różnic m.in. w gastrotoksyczności między ibuprofenem i placebo.

Ibuprofen a COVID-19

Aktualnie nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania ibuprofenu w COVID-19, choć zdawać sobie trzeba sprawę, że nie jest to lek leczący COVID-19, a tylko przynoszący ulgę w dyskomforcie towarzyszącym zakażeniu, i jeśli komuś on ją przynosi, to może po niego sięgać i stosować.

Negatywne skojarzenie ibuprofenu z wirusem SARS-Cov-2 oraz chorobą przez niego wywoływaną - COVID-19 pojawiło się po raz pierwszy "oficjalnie", gdy minister zdrowia Francji Oliver Veran, w dniu 14 marca 2020 r. na swoim twitterze umieścił następujący wpis: "Taking anti-inflammatory drugs (ibuprofen, cortisone ...) could be an aggravating factor for the infection. If you have a fever, take paracetamol,". Po tym anonsie w mediach społecznościowych i internecie ruszyła lawina tzw. fake newsów.

Związek ibuprofenu z pogorszeniem przebiegu COVID-19 oparty jest jednak, jak na razie, na pojedynczych, niekontrolowanych obserwacjach. Niektórzy specjaliści włączając się w tę dyskusję, sugerują, w oparciu o dane dotyczące hamującego wpływu NLPZ na generowanie stanu zapalnego oraz o wciąż nie w pełni zaakceptowany przez świat lekarski pogląd o korzystnym wpływie gorączki na zakażenia wirusowe, że być może paracetamol jest w tym przypadku bezpieczniejszy11,12. Kłóci się to jednak z przytaczaną przez nich koncepcją korzystnego wpływu gorączki na infekcje wirusowe, gdyż wtedy każde jej obniżanie, dowolnym środkiem, byłoby niekorzystne.

W związku z tym EMA (European Medicines Agency, Europejska Adencja ds. Leków) w swoim stanowisku z 20 marca 2020 r. zatytułowanym "EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19", "EMA udziela porad na temat stosowania niesteroidowych środków przeciwzapalnych w przypadku COVID-19" stwierdza m.in. "There is currently no scientific evidence establishing a link between ibuprofen and worsening of COVID-19. EMA is monitoring the situation closely and will review any new information that becomes available on this issue in the context of the pandemic", "Obecnie nie ma dowodów naukowych potwierdzających związek między ibuprofenem a pogorszeniem COVID-19".

EMA ściśle monitoruje sytuację i dokona przeglądu wszelkich nowych informacji, które będą dostępne w tej sprawie w kontekście pandemii13. Podobne stanowisko jak EMEA opublikował URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) w dniu 18 03 2020 r.14

Nie ma aktualnie naukowych danych, poza jak to ładnie ujmują Anglosasi anegdotycznymi (anecdotical), wskazujących na niekorzystny wpływ ibuprofenu na przebieg COVID-19.

