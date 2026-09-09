Skup kasztanów w 2026 roku. Ile można zarobić i gdzie je sprzedać?

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Od września do listopada trwa sezon, w którym wiele zakładów na terenie Polski skupuje i przerabia na dużą skalę owoce kasztanowca dla firm farmaceutycznych. Kasztany wykorzystuje się również w przemyśle kosmetycznym czy spożywczym, dlatego wiele osób próbuje na tym dorobić do budżetu domowego. Ile kosztuje kilogram kasztanów w skupie w 2026 roku?

Ile kosztują kasztany w skupie w tym roku?

Nie ma jednej ogólnopolskiej ceny, jeśli chodzi o skup kasztanów. Stawki zależą między innymi od regionu Polski, jakości, wielkości dostawy oraz aktualnego zapotrzebowania. Z ogłoszeń, które można znaleźć na popularnych serwisach sprzedażowych w sieci wynika, że ceny kasztanów wynoszą od kilkudziesięciu groszy do około 1-2 zł za kilogram.

Ostateczną stawkę trzeba potwierdzić bezpośrednio u odbiorcy. Ceny mogą zmieniać się w trakcie sezonu, który trwa od września do listopada, dlatego przed rozpoczęciem zbierania najlepiej skontaktować się ze skupem telefonicznie lub sprawdzić aktualne ogłoszenia internetowe.

Ważne jednak, aby pamiętać, że podawane w sieci kwoty nie zawsze są oficjalnym cennikiem. Część ofert pochodzi z ogłoszeń prywatnych, a nie z działających punktów skupu.

Jak przygotować kasztany do sprzedaży?

Najczęściej skupy wymagają, aby kasztany były zdrowe i nieuszkodzone, pozbawione liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń, możliwie suche, bez pleśni i oznak gnicia i zapakowane w worki umożliwiające ważenie.

Czy kasztany z parku są jadalne?

Kasztany zbierane w polskich parkach i przy ulicach pochodzą zazwyczaj z kasztanowca zwyczajnego, a nie z kasztana jadalnego. Nie są przeznaczone do jedzenia. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku przypomina, że owoce kasztanowca są trujące dla ludzi.

Kasztan jadalny – Castanea sativa – jest innym gatunkiem i rośnie głównie w cieplejszych krajach. Jego owoce można spożywać po odpowiednim przygotowaniu.