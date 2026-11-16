Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji prawnych. Wkrótce Dzień Otwarty Notariatu

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Twoje sprawy majątkowe wymagają uporządkowania? A może zastanawiasz się, jak najlepiej przekazać majątek swoim najbliższym lub sporządzić ważne pełnomocnictwo? Już 21 listopada notariusze w całej Polsce udzielą bezpłatnych konsultacji podczas 17. Dnia Otwartego Notariatu. To inicjatywa, która co roku przyciąga tysiące osób.

Dzień Otwarty Notariatu organizowany jest przez Krajową Radę Notarialną wraz z izbami notarialnymi.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Doroczny przegląd ważnych spraw”. Organizatorzy zachęcają, by spojrzeć na swoje decyzje z przeszłości oraz sprawdzić, czy przygotowane niegdyś dokumenty nadal są aktualne. Takie zdarzenia jak ślub, narodziny dziecka, rozwód, nowa praca czy prowadzenie firmy mogą wymagać ponownego sprawdzenia warunków testamentu, darowizny lub innych kluczowych dokumentów.

Jakie tematy możesz poruszyć z notariuszem?

Każda z osób, które pojawią się na spotkaniach lub połączą się online, może liczyć na bezpłatne porady dotyczące między innymi:

- sporządzania testamentów i przekazywania majątku,

- zasad dziedziczenia i darowizn dla bliskich,

- zakupu nieruchomości i formalności przy wspólnym finansowaniu mieszkania,

- udzielania pełnomocnictw,

- zabezpieczenia interesów rodziny,

- najważniejszych kwestii prawnych przy prowadzeniu firmy.

Warto podkreślić: nie musisz znać skomplikowanych przepisów ani mieć przygotowanych dokumentów. Notariusz pomoże Ci przeanalizować każdą sytuację i zaproponuje najlepsze rozwiązania zgodnie z obowiązującym prawem.

Gdzie i jak skorzystać z pomocy?

Notariusze bezpłatnie udzielać informacji prawnych w 39 miastach Polski.

Konsultacje odbędą się w różnych formach – pytania możesz zadawać osobiście, telefonicznie lub przez chat w Messengerze.

Listę punktów stacjonarnych znajdziesz na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl.