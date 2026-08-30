Sklepy otwarte w ostatnią niedzielę wakacji. Kiedy następna taka okazja?

RMF24

W ostatnią niedzielę wakacji sklepy będą otwarte dla klientów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie poczekać aż do grudnia. Sprawdzamy, kiedy jeszcze w tym roku zrobimy zakupy w niedzielę i jakie wyjątki przewiduje ustawa.

Ostatnia niedziela wakacji z zakupami

30 sierpnia, czyli ostatnia niedziela wakacji, to jedna z nielicznych okazji w roku, kiedy sklepy mogą być otwarte.

Po 30 sierpnia na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie poczekać aż do 6 grudnia. W grudniu sklepy będą otwarte także 13 i 20 dnia tego miesiąca. To efekt przepisów, które od 2020 roku ograniczają handel w niedziele do zaledwie siedmiu dni w roku. Wyjątki to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedziela przed Wielkanocą oraz trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Wyjątki od zakazu handlu

Zakaz handlu nie obejmuje wszystkich placówek. Ustawa przewiduje aż 32 wyłączenia. Otwarte mogą być m.in. cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, kwiaciarnie, sklepy z prasą, kawiarnie oraz placówki pocztowe, jeśli przychody z usług pocztowych stanowią co najmniej 40 procent całkowitego obrotu. Dzięki temu nawet w niedziele niehandlowe można zrobić podstawowe zakupy lub skorzystać z wybranych usług.

Kary za złamanie zakazu

Za nieprzestrzeganie zakazu handlu w niedziele grożą surowe kary – od 1000 zł do nawet 100 tysięcy złotych. W przypadku uporczywego łamania przepisów możliwe jest także orzeczenie kary ograniczenia wolności.

Spór o pracę w grudniowe niedziele

Pod koniec 2024 roku prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą wolnej Wigilii. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu. 24 grudnia został ustanowiony dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym także tych zatrudnionych w handlu, a przepisy zabraniają pracy w grudniu w więcej niż dwie niedziele.