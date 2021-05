Statystyczny Polak zjada w roku ponad 60 kg mięsa. Na co dzień najczęściej wybieramy kurczaka, a w rankingach popularności wysoką pozycję wciąż zajmuje wieprzowina. Kupując mięso lub wędlinę, rzadko zastanawiamy się, jak specjalistycznym badaniom są poddawane, aby zapewnić ich najwyższą jakość.

Mięso to wciąż jeden z podstawowych składników tradycyjnych obiadów i kolacji w polskiej kuchni. Stanowi przede wszystkim dobre źródło białka i łatwo przyswajalnego żelaza, a także witamin z grupy B. Jest też bogate w mikroelementy takie jak cynk, selen i mangan. Z raportu Głównego Urzędu statystycznego "Rolnictwo 2019" wynika, że przeciętny Kowalski zjadł w ubiegłym roku 61 kg mięsa. Jednak zanim znajdzie się ono na sklepowej półce przebywa długą drogę.

Nad bezpieczeństwem artykułów spożywczych w Polsce czuwa sztab specjalistów. Wszystkie produkty mięsne dopuszczone do sprzedaży muszą pochodzić z mięsa z bezpiecznego źródła. Oznacza to, że przetwory mięsne są produkowane tylko i wyłącznie z mięsa zwierząt, uznanego za zdatne do spożycia. Poza lekarzem weterynarii nad bezpieczeństwem i jakością mięsa czuwa również technolog żywności. Jego rolą jest m.in. monitorowanie procesu produkcji, opracowywanie nowych receptur i technologii przetwarzania, a także czuwanie nad jakością gotowych produktów.

Nowoczesne badania

Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak duży postęp technologiczny nastąpił w produkcji żywności w ostatnich latach. Motorem podejmowanych działań jest m.in. konieczność dostosowywania się producentów żywności do wciąż zmieniających się potrzeb odbiorców, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, wartości żywieniowej, jak i jakości sensorycznej produktów. Zmiany te są również wyraźnie widoczne w przemyśle mięsnym.

Postęp technologiczny jest możliwy dzięki współpracy producentów z ośrodkami badawczo-naukowymi. Prace realizowane w Zakładzie Technologii Mięsa Instytutu Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wpisują się w najnowsze trendy badań w zakresie pozyskiwania, oceny jakości i przetwórstwa mięsa. Ich celem jest m.in. poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności przetwórstwa mięsnego. Istotnym elementem są badania nad poprawą szybkości i skuteczności oceny surowców i produktów mięsnych. Wykorzystywane w tym celu techniki, jeszcze do niedawna zupełnie nieznane w produkcji i ocenie żywności, dziś coraz powszechniej są implementowane do praktyki przemysłowej.

Mięso i skanery 3D

Jednym z wiodących kierunków badawczych w SGGW są prace nad szybkimi technikami analitycznymi do oceny jakości mięsa. W najnowszych badaniach naukowcy testowali m.in. możliwość wykorzystania nowoczesnych skanerów 3D do bezinwazyjnego określania składu chemicznego mięsa kulinarnego oraz mięsa drobnego, wykorzystywanego do produkcji m.in. kiełbas i konserw. Analizowano również możliwości wykorzystania skanowania 3D do oceny umięśnienia tuszek drobiowych, a opracowany w ramach prowadzonych badań wynalazek uzyskał ochronę patentową. Poza technikami skanowania 3D prowadzone są również badania nad zastosowaniem techniki wizyjnej 2D do klasyfikacji i wykrywania wad jakości mięsa. Obie metody mają duże znaczenie praktyczne dla intensywnie rozwijającego się przemysłu mięsnego.

Prowadzenie tego typu wyspecjalizowanych badań możliwe jest dzięki unikalnemu zapleczu SGGW, na które składają się specjalistyczne laboratoria oraz hale nowoczesnych technologii.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Innym ważnym obszarem badawczym są prace nad trwałością oraz bezpieczeństwem mięsa. Obejmują one m.in. nowoczesne technologie pakowania i przechowywania, które mają na celu zachowanie wartości odżywczych oraz naturalnych właściwości sensorycznych przy jednoczesnym ograniczeniu lub całkowitym zniszczeniu drobnoustrojów rozwijających się w trakcie przechowywania. Takie utrwalanie ma na celu również zahamowanie lub inaktywację enzymów - pochodzących z mięsa lub wydzielanych przez mikroorganizmy - negatywnie wpływających na właściwości zdrowotne czy wygląd produktu.

Celem prowadzonych w SGGW od wielu lat badań jest kompleksowa charakterystyka mięsa pakowanego na różne sposoby i przechowywanego w różnych warunkach. Do prowadzenia testów służą m.in. specjalne analizatory szczelności opakowań czy analizatory gazów. Naukowcy wykorzystują również nowoczesne linie do pakowania mięsa i jego przetworów, maszyny do pakowania w mieszaninie gazów (O2, CO2, N2) oraz metodą SKIN. W laboratoriach wnikliwie określane są nie tylko zmiany cech fizykochemicznych i mikrobiologicznych, ale także zmiany w profilu kwasów tłuszczowych, występowanie związków lotnych oraz organicznych związków chemicznych - amin biogennych. Badania z tego zakresu pozwalają na zoptymalizowanie procesu pakowania, co jest kluczem do produkcji żywności wysokiej jakości.

Nowoczesne, alternatywne metody utrwalania żywności są w głównej mierze oparte na koncepcji "minimalnego przetwarzania" i wiążą się z technologią wysokich ciśnień hydrostatycznych (HPP - High Pressure Processing). Zastosowanie HHP pozwala uzyskać mięso bezpieczne pod względem mikrobiologicznym - tak jak w przypadku tradycyjnych metod i pasteryzacji - jednak o wyższej wartości odżywczej oraz bardziej pożądanych cechach sensorycznych. W technologii tej możliwe jest również modyfikowanie właściwości funkcjonalnych żywności (wzbogacenie jej w biologicznie czynne substancje, które poza wartością odżywczą mają także korzystny wpływ na zdrowie człowieka, działają profilaktycznie lub wręcz leczniczo) oraz skrócenie czasu trwania wielu procesów. Duże znaczenie ma również fakt, że mięso jest poddawane działaniu wysokich ciśnień w opakowaniu, dzięki czemu można wyeliminować wtórne zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Warunkiem przydatności i potencjalnego wykorzystania technologii wysokociśnieniowej do utrwalania żywności jest ustalenie takich parametrów procesu kompresji, które nie spowodują obniżenia wartości odżywczej i cech sensorycznych mięsa oraz zachowają jego jakość i trwałość. Urządzenie do aplikacji wysokich ciśnień (w zakresie od 100 do 600 MPa) Zakładu Technologii Mięsa SGGW daje możliwość prowadzenia unikatowych badań, których wyniki są niezwykle istotne dla producentów żywności, chcących tworzyć nowe, atrakcyjne produkty.

Wczoraj tylko dla kosmonautów - dzisiaj dla wszystkich

Coraz szybsze tempo życia sprawia, że poszukujemy na rynku produktów, które charakteryzują się długą trwałością i umożliwiają szybkie przygotowanie posiłku. Badania nad opracowaniem takich "wygodnych" produktów mięsnych prowadzone są również w Zakładzie Technologii Mięsa SGGW. Do ich stworzenia wykorzystuje się technikę liofilizacji, czyli suszenia mięsa po wcześniejszym zamrożeniu go z zastosowaniem obniżonego ciśnienia. Liofilizacja jest jedną z najnowocześniejszych metod utrwalania żywności nieodpornej na ogrzewanie (termolabilnej).Pozwalająca ona zachować cenne składniki odżywcze, a także naturalny smak i aromat. Co więcej, produkty poddane procesowi suszenia sublimacyjnego nie zawierają konserwantów, a znajdujące się w nich substancje są bardzo dobrze przyswajane przez organizm.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu technika liofilizacji ze względu na wysokie koszty była wykorzystywana przede wszystkim do przygotowywania specjalnej żywności dla kosmonautów - dzisiaj jest coraz powszechniej stosowana w tradycyjnej produkcji żywności. Celem najnowszych badań jest opracowanie technologii wytwarzania liofilizowanych produktów mięsnych, nadających się do długiego przechowywania i jednocześnie, dzięki swojej charakterystyce, pozwalających na szybkie przygotowanie gotowych posiłków.

Jestem tym, co jem

Nigdy w historii ludzkości nie przywiązywaliśmy tak dużej wagi do tego, co jemy. Jeszcze 15 lat temu nikt by nie przypuszczał, że tak powszechne stanie się zamieszczanie zdjęć potraw w mediach społecznościowych. Nasi rodzice, robiąc zakupy w sklepie, kierowali się głównie ceną i smakiem. Dziś nie dość, że mamy dużo większy wybór, to nasza świadomość żywieniowa również jest o wiele bogatsza. Chcemy, by żywność nie tylko syciła, ale wspomagała również zdrowie. Większość z nas szuka żywności wysokiej jakości, bogatej w składniki odżywcze, o jak najmniejszej zawartości substancji konserwujących. Najlepiej, by także redukowała cholesterol, obniżała ciśnienie lub wzmacniała odporność.

To samo dotyczy mięsa i jego przetworów. Oczekujemy produktów spełniających najwyższe standardy. Dzięki współpracy producentów z ośrodkami badawczymi możliwe są nowe rozwiązania technologiczne, które gwarantują coraz większe bezpieczeństwo, a tym samym przyczyniają się do dbania o nasze zdrowie.