Duży pożar w miejscowości Sitkówka-Nowiny w powiecie kieleckim. Pali się składowisko odpadów, na którym znajdowały się zbiorniki z chemikaliami oraz butlami z gazami technicznymi. Zarządzono ewakuację 150 mieszkańców.

Kłęby dymu

Informację o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Z ogniem walczy 20 zastępów straży pożarnej. Z daleka widać kłęby czarnego dymu.

Zdj. z miejsca zdarzenia

Dyżurny komendy wojewódzkiej świętokrzyskiej straży pożarnej przekazał, że płonie składowisko, na którym znajdowały zbiorniki z chemikaliami oraz butlami z gazami technicznymi. Na placu zaparkowane były także samochody ciężarowe.



Sebastian Nowaczkiewicz, wójt Sitkówki-Nowiny poinformował w rozmowie z PAP, że przy konsultacji ze strażakami zarządzono ewakuację 150 mieszkańców. Wójt zaapelował jednocześnie, aby gapie nie zbliżali się do miejsca pożaru, ponieważ samochody blokują dojazd i utrudniają akcję gaśniczą strażakom.



Przekazaliśmy do mieszkańców komunikat za pośrednictwem serwisu SMS-owego, żeby nie wychodzili z domów i pozamykali okna w mieszkaniach. Jest też zarządzona ewakuacja 150 mieszkańców z ulicy Perłowej. Mieszkańcy zostaną przetransportowani do Schroniska Młodzieżowego w Nowinach przy ulicy Gimnazjalnej - powiedział Nowaczkiewicz.



Z informacji przekazywanych przez strażaków wynika, że do pożaru składowiska z chemicznymi odpadami doszło po tym, jak ogień z podpalonych traw, przeniósł się na teren składowiska.

Zdj. z miejsca zdarzenia

