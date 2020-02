​W połowie lutego na wrocławskim Rynku odbędzie się protest przeciwko TVP. Organizatorem manifestacji jest Franek Broda, siostrzeniec premiera Mateusza Morawieckiego. Jak mówi nastolatek - nie zgadza się na to, by Telewizja Publiczna była narzędziem rządowej propagandy.

Siostrzeniec premiera organizuje protest przeciwko TVP / Mateusz Marek / PAP

"Stańmy w obronie demokracji. Pokażmy, że nie zgadzamy się na to, aby telewizja publiczna, która jest opłacana za pieniądze obywateli, była tubą propagandową partii rządzącej. Tu nie chodzi o poglądy, a o sprawiedliwość. Więc bez względu na to, za jaką partią polityczną jesteś, przyjdź i protestuj z nami" - w taki sposób do udziału w proteście zachęca Franek Broda w mediach społecznościowych.

Franek Broda jest siostrzeńcem premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdecydowałem się zorganizować protest, ponieważ to, co się dzieje dzisiaj, to mało zabawny żart. TVP przestało spełniać swoją konstytucyjną rolę, podawania stanowiska rządu. Zamiast tego robią im całoroczną kampanię Trzeba pokazać sprzeciw - mówi Onetowi Franek Broda.