Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę po południu ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla centralnej i północnej części kraju. Alerty obowiązują łącznie w trzech województwach. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać 80 km/h.

Silnego wiatru należy spodziewać się szczególnie nad morzem / Pixabay

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województw:

kujawsko-pomorskiego;

łódzkiego;

północnych powiatów województwa pomorskiego.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, z południowego zachodu. Silniejsze porywy wiatru, do 80 km/h wystąpią w powiatach nadmorskich.



Zgodnie z prognozami IMGW, w niedzielę w całym kraju zachmurzenie na ogół będzie duże, w centrum i na południu możliwe są jednak większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie na Pojezierzu Pomorskim i na Kaszubach oraz w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej.

Wysoko w górach prognozowane są opady śniegu. "Na południu Lubelszczyzny po południu możliwe burze" - wskazują synoptycy.



Termometry pokażą od 3 st. C, 4 st. C nad samym morzem i w miejscowościach podgórskich, około 6 st. C, 7 st. C na przeważającym obszarze do 9 st. C na południu kraju.



Wiatr będzie umiarkowany, ale na zachodzie i nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.