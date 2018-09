​Silnie wiać może na terenie całego kraju; najbardziej w Polsce północnej i południowej - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i burzami z gradem wydano dla dziewięciu województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Baranowski / RMF FM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dla województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Również dzisiaj silnie wiać może na terenie praktycznie całego kraju, najbardziej w Polsce północnej i południowej (do 85 km/h). Na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach mogą też pojawić się burze z gradem. #Opady do 40 mm. Uważajcie! - podało RCB na Twitterze.



Jak poinformował PAP rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak od piątku do soboty rano ze względu na front atmosferyczny, który przeszedł nad Polską Straż Pożarna podjęła ok. 970 interwencji. 8 tys. odbiorców pozbawionych jest prądu, jedna osoba została poszkodowana.



Najwięcej, ok. 420 interwencji miało miejsce w woj. zachodniopomorskim oraz w woj. wielkopolskim - blisko 180. Jak podał rzecznik PSP, większość akcji strażaków związana była z usuwaniem z dróg i szlaków kolejowych drzew połamanych i powalonych przez wiatr.

(ph)