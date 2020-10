Pierwsza połowa rozpoczynającego się tygodnia zapowiada się bardzo deszczowo. Wysoko w górach wystąpią opady śniegu - czytamy w prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek najcieplej będzie w południowo-zachodniej części kraju. Maksymalna temperatura wyniesie od 10 st. C do 15 st. C.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak informuje IMGW, chłodna i deszczowa pogoda jest efektem niżu, który znad Adriatyku stopniowo będzie się przemieszczać w kierunku naszego kraju. Na początku tygodnia opady będą występować niemal w całym kraju. Do 15 mm deszczu może spaść na południu, w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Najmniej opadów synoptycy prognozują na zachodzie, ale tam też będzie najchłodniej. Temperatura minimalna wyniesie zaledwie 2 st. C, 4 st. C. Lokalnie przy gruncie możliwy jest spadek nawet do -1 st. C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, do 10 st. C. W wielu miejscach w kraju wystąpią mgły, które lokalnie będą ograniczać widzialność do 300 m - pisze IMGW.



W poniedziałek intensywne opady będą się przemieszczać w głąb kraju. Najintensywniejszy deszcz wystąpi w pasie od Mazowsza po Śląsk i Małopolskę. Suma opadów na tym obszarze wyniesie do 20-25 mm.

Wysoko w górach będzie padał śnieg, który spowoduje przyrost pokrywy w Tatrach o 15 cm, w Sudetach o 5 cm. Porywy wiatru wynoszące nawet do 70 km/h będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.



W południowo-zachodniej części kraju temperatura wyniesie maksymalnie od 10 st. C do 15 st. C. W centrum kraju będzie chłodniej od 6 st. C do 9 st. C.



Jaka pogoda będzie we wtorek?

W nocy z poniedziałku na wtorek należy spodziewać się dalszego ciągu deszczowej aury. We wschodniej części kraju spadnie do 20-25 mm deszczu, a na południu Śląska i Małopolski do 30 mm. W górach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje opady białego puchu. W Tatrach spowoduje to przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm. Synoptycy przewidują również zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr w porywach wyniesie nawet 70 km/h.

Temperatura minimalna od 2 st. C na północnym zachodzie (przy gruncie spadek do -1 st. C) do 10 st. C na wschodzie - informuje Instytut.



Z prognozy IMGW wynika, że we wtorek silniejsze opady deszczu wystąpią już niemal w całym kraju.



Suma opadów we wtorek na wschodzie i na południowym zachodzie Polski wyniesie do 15-20 mm, a na krańcach południowych nawet ok. 30 mm.

Wysoko w górach prognozowane są opady śniegu. Może spaść do 20 cm białego puchu. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do 60 km/h, a w Sudetach do 90 km/h. Wystąpią przez to zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na południu do 15 st. C na południowym wschodzie; a na obszarach podgórskich od 4 st. C do 8 st. C - prognozuje IMGW.



Prognoza pogody na środę

W środę na wschodzie kraju opady będą mniejsze. Intensywnego deszczu należy spodziewać się zwłaszcza na zachodzie, północy i na krańcach południowych Polski. Lokalnie może spaść nawet około 50 mm deszczu. W górach prognozowany jest śnieg. Noc będzie nieco cieplejsza. Termometry mogą pokazać od 7 st. C do 12 st. C. W dzień natomiast temperatura wyniesie od 9 st. C do 13 st. C. Silne porywy wiatru wystąpią na wybrzeżu.

Według prognoz synoptyków, w drugiej połowie tygodnia nadal będzie deszczowa i pochmurna. Natężenie opadów będzie jednak zdecydowanie mniejsze.