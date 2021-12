​Temperatura -21,6 st. Celsjusza była najniższą, jaką zanotowano w Zachodniopomorskiem - podał w poniedziałek IMGW. Silny mróz ma utrzymywać się przed południem niemal w całym województwie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak podał IMGW w porannym komunikacie, najniższe temperatury minimalne zanotowano w Wierzchowie (-21,6 st. C), Trzcińsku (-20,4 st. C), Szczecinku (-17 st. C), Przelewicach i Resku (-16,5 st. C) oraz w Goleniowie (-16 st. C).

Silny mróz występuje w powiatach białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfińskim, koszalińskim, łobeskim, myśliborskim, polickim, pyrzyckim, stargardzkim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim, a także w Szczecinie i Koszalinie.