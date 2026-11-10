Silna, ale pomijana. Dlaczego Polska ma ograniczone wpływy na świecie?

RMF24

Silna gospodarka, wysokie wydatki na obronność i kluczowa rola we wsparciu Ukrainy nie dały Polsce oczekiwanego wpływu na międzynarodowe decyzje - ocenia „Wall Street Journal”. Według amerykańskiego dziennika wewnętrzny konflikt polityczny osłabia pozycję Warszawy, także w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa Europy i wojny za wschodnią granicą.

Podziały polityczne w Polsce od lat paraliżują obie strony sporu i komplikują relacje Warszawy zarówno z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, jak i niektórymi głównymi państwami Europy - podkreśla „Wall Street Journal”.

Głębokie podziały na scenie politycznej nie są niczym szczególnym na Zachodzie, który dodatkowo od lat boryka się z niskim wzrostem gospodarczym. Amerykański dziennik zwraca uwagę, że w polskiej polityce taki stan utrzymuje się jednak od dekad, chociaż kraj szybko się rozwija, a oba obozy mają wspólnego wroga - Rosję.

Gazeta przypomina, że po rozpoczęciu przez Moskwę inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku to właśnie Polska była jednym z największych dostawców pomocy wojskowej dla Kijowa, co pomogło przetrwać pierwszą fazę wojny. Nasz kraj przyjął też miliony ukraińskich uchodźców.

To wszystko nie zapewniło jednak Warszawie miejsca przy stole, przy którym zapadają decyzje - pisze „WSJ”. Dziennik zaznacza, że podziały osłabiają głos Polski na świecie, mimo że jest „wzorowym członkiem NATO i ma największą armię na kontynencie”, odgrywa ważną rolę w Europie oraz aspiruje do członkostwa w G20.

W październiku doszło do kolejnej serii działań dyplomatycznych podjętych wspólnie przez Ukrainę, USA i państwa europejskie. Polska została jednak pozostawiona na uboczu tego procesu, co wśród polityków w Warszawie wzbudziło obawy, że o interesach kraju znów będą decydować państwa Europy Zachodniej - zauważa nowojorski dziennik.

Rywalizacja na linii premier-prezydent nie pomaga

Ostra rywalizacja między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim sprawia, że oba obozy wykorzystują politykę zagraniczną do toczonej w kraju walki politycznej - komentuje „WSJ”. Zwraca uwagę, że szef rządu jest skonfliktowany z obecnymi władzami w Waszyngtonie i ich sprzymierzeńcami, podczas gdy głowa państwa - z rządem w Kijowie.

Gazeta dodake, że podziały w polskiej polityce jeszcze bardziej pogłębiły się wraz ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego i zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

W tym samym czasie - pisze „WSJ” - Rosja intensyfikuje swoją kampanię sabotaży i ataków hybrydowych, a to Polska od lat ostrzegała, że Moskwa jest największym zagrożeniem dla porządku europejskiego.