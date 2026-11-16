Sikorski: To demolowanie państwa. 46 ambasadorów czeka na nominację

Przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli Sikorski został zapytany o obsadę wolnych stanowisk ambasadorskich. Kilku szefów placówek dyplomatycznych w ostatnim czasie zrezygnowało bowiem z pełnienia funkcji.
Szef MSZ wskazał, że na podpis prezydenta czekają obecnie nominacje dla 46 ambasadorów, a także 38 decyzji o ich odwołaniu.
Jest w tej chwili bodajże 46 brakujących podpisów pod powołaniami (ambasadorów – red.) i bodajże 38 pod odwołaniami. To może opinia publiczna mniej na to zwraca uwagę, ale jest ileś osób, które spacerują sobie po Warszawie, a które według kancelarii prezydenta są naszymi ambasadorami w odległych krajach. To jest takie demolowanie państwa - powiedział szef MSZ dziennikarzom w Brukseli.
Sikorski ocenił również, że kancelaria prezydenta przypisuje sobie kompetencje, których nie posiada. Nawiązał przy tym nie tylko do kwestii ambasadorów, ale też sędziów i zmian w składzie rządu.
To jest uzurpowanie sobie władztwa tak wobec sędziów, jak i wobec ambasadorów. A przypominam też, że od miesiąca nie mamy zmian w składzie Rady Ministrów na podstawie roli protokolarnej. To byłaby zmiana ustroju bez zmiany konstytucji. Na to żaden rząd nie może się zgodzić - dodał.
Spór o TK, ambasadorowie rezygnują
Najnowsza odsłona konfliktu o Trybunał Konstytucyjny sprawiła, że kilku polskich ambasadorów zrezygnowało z pełnienia funkcji. Na taki krok zdecydowali się Jakub Kumoch (ambasador w Chinach), Paweł Soloch (ambasador w Rumunii) i Krzysztof Szczerski (ambasador przy ONZ).
Radosław Sikorski mówił na początku listopada, że ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk miał namawiać osobiście prezydent Nawrocki. „Nie rozmawiałem, ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem” - napisał później na platformie X Jakub Kumoch.
Spór o ambasadorów
Spór o ambasadorów dotyczy podziału kompetencji między rządem a prezydentem przy obsadzaniu placówek dyplomatycznych. Konstytucja stanowi, że prezydent mianuje i odwołuje ambasadorów, natomiast dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych zaakceptowany przez premiera. MSZ uważa, że ponieważ to rząd prowadzi politykę zagraniczną, prezydent nie powinien blokować przedstawianych mu nominacji i odwołań. Kancelaria Prezydenta RP wskazuje z kolei, że uprawnienie głowy państwa nie ma wyłącznie charakteru formalnego, dlatego może ona nie zaakceptować konkretnych decyzji. W efekcie część naszych placówek jest kierowana przez chargé d’affaires, a nie ambasadorów z pełną nominacją prezydencką. Tak jest m.in. w USA, gdzie misją dyplomatyczną kieruje Bogdan Klich.
Ośrodek prezydencki jeszcze za czasów Andrzeja Dudy wskazywał, że to właśnie były szef MON jest jednym z głównych powodów sporu, a zastąpienie go przez kogoś innego, mogłoby przyczynić się do zażegnania konfliktu z rządem. Krytycy wypominają Klichowi m.in. jego nieprzychylne wypowiedzi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa.