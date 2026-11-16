Sikorski: To demolowanie państwa. 46 ambasadorów czeka na nominację

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Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował kancelarię prezydenta w związku z procedurą powoływania oraz odwoływania ambasadorów. Jego zdaniem Pałac Prezydencki przekracza swoje uprawnienia w tej sprawie.

Przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli Sikorski został zapytany o obsadę wolnych stanowisk ambasadorskich. Kilku szefów placówek dyplomatycznych w ostatnim czasie zrezygnowało bowiem z pełnienia funkcji.

Szef MSZ wskazał, że na podpis prezydenta czekają obecnie nominacje dla 46 ambasadorów, a także 38 decyzji o ich odwołaniu.

Jest w tej chwili bodajże 46 brakujących podpisów pod powołaniami (ambasadorów – red.) i bodajże 38 pod odwołaniami. To może opinia publiczna mniej na to zwraca uwagę, ale jest ileś osób, które spacerują sobie po Warszawie, a które według kancelarii prezydenta są naszymi ambasadorami w odległych krajach. To jest takie demolowanie państwa - powiedział szef MSZ dziennikarzom w Brukseli.

Sikorski ocenił również, że kancelaria prezydenta przypisuje sobie kompetencje, których nie posiada. Nawiązał przy tym nie tylko do kwestii ambasadorów, ale też sędziów i zmian w składzie rządu.

To jest uzurpowanie sobie władztwa tak wobec sędziów, jak i wobec ambasadorów. A przypominam też, że od miesiąca nie mamy zmian w składzie Rady Ministrów na podstawie roli protokolarnej. To byłaby zmiana ustroju bez zmiany konstytucji. Na to żaden rząd nie może się zgodzić - dodał.

„Chciałbym, żeby pan prezydent zaczął w końcu chodzić do roboty”. Kiedy oczekiwane nominacje? Od prawie czterech tygodni Andrzej Domański czeka na powołanie na stanowisko wicepremiera. Na uroczystość w Pałacu Prezydenckim czeka także Agnieszka Bartol, która ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w Ministerstwie Funduszy. Reporter RMF FM…

Spór o TK, ambasadorowie rezygnują

Najnowsza odsłona konfliktu o Trybunał Konstytucyjny sprawiła, że kilku polskich ambasadorów zrezygnowało z pełnienia funkcji. Na taki krok zdecydowali się Jakub Kumoch (ambasador w Chinach), Paweł Soloch (ambasador w Rumunii) i Krzysztof Szczerski (ambasador przy ONZ).

Kolejny ambasador rezygnuje z funkcji Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się o skrócenie misji dyplomatycznej przy ONZ - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. Radosław Sikorski przychylił się do tej prośby. Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu.

Radosław Sikorski mówił na początku listopada, że ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk miał namawiać osobiście prezydent Nawrocki. „Nie rozmawiałem, ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem” - napisał później na platformie X Jakub Kumoch.

Spór o ambasadorów

Spór o ambasadorów dotyczy podziału kompetencji między rządem a prezydentem przy obsadzaniu placówek dyplomatycznych. Konstytucja stanowi, że prezydent mianuje i odwołuje ambasadorów, natomiast dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych zaakceptowany przez premiera. MSZ uważa, że ponieważ to rząd prowadzi politykę zagraniczną, prezydent nie powinien blokować przedstawianych mu nominacji i odwołań. Kancelaria Prezydenta RP wskazuje z kolei, że uprawnienie głowy państwa nie ma wyłącznie charakteru formalnego, dlatego może ona nie zaakceptować konkretnych decyzji. W efekcie część naszych placówek jest kierowana przez chargé d’affaires, a nie ambasadorów z pełną nominacją prezydencką. Tak jest m.in. w USA, gdzie misją dyplomatyczną kieruje Bogdan Klich.

Ośrodek prezydencki jeszcze za czasów Andrzeja Dudy wskazywał, że to właśnie były szef MON jest jednym z głównych powodów sporu, a zastąpienie go przez kogoś innego, mogłoby przyczynić się do zażegnania konfliktu z rządem. Krytycy wypominają Klichowi m.in. jego nieprzychylne wypowiedzi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa.