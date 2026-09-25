Sikorski spotkał się z szefem MSZ Iranu. O czym rozmawiali?

RMF24

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał w czwartek w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Aragczim. Spotkanie odbyło się przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Według polskiego MSZ ministrowie poruszyli kwestie relacji dwustronnych, sytuacji międzynarodowej w regionie oraz możliwych kierunków jej rozwoju.

Ambasada Iranu w Polsce podała, że rozmawiano o „sposobach wzmocnienia współpracy dwustronnej i usunięcia przeszkód w tej współpracy”.

Aragczi przedstawił irańskie stanowisko w sprawie wydarzeń w Azji Zachodniej. „Określił obecną daleką od bezpieczeństwa sytuację w Cieśninie Ormuz jako wynik agresywnych działań Stanów Zjednoczonych i podkreślił znaczenie przyjęcia przez wszystkie państwa, w tym państwa europejskie, zasadniczego stanowiska potępiającego agresję militarną przeciwko Iranowi, a także zbrodnie popełnione w jej trakcie” – napisała irańska ambasada na swoim koncie w serwisie X.

Irański minister wyraził też zaniepokojenie „przedłużającym się konfliktem na Ukrainie”.

„Uznał za niebezpieczne próby niektórych stron polegające na przerzucaniu odpowiedzialności oraz łączeniu tego konfliktu z wydarzeniami w regionie Azji Zachodniej. Podkreślił przy tym znaczenie odpowiedzialnego podejścia państw europejskich do kwestii dotyczących tego kontynentu” - poinformowała placówka.

Radosław Sikorski od poniedziałku przebywa w Nowym Jorku w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.