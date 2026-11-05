Sikorski o wyborach w USA: Trzeba myśleć dalej niż do końca własnego nosa

RMF24

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Amerykanie w bezprecedensowy sposób ukarali partię rządzącą – ocenił w czwartek wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, komentując niepełne wyniki wyborów do Kongresu USA. Zapewnił, że polski rząd utrzymywał relacje zarówno z republikanami, jak i demokratami.

Według niepełnych wyników wtorkowych wyborów połówkowych Partia Republikańska straciła większość w obu izbach Kongresu na rzecz demokratów. Demokraci zdobyli co najmniej siedem mandatów w Senacie, które wcześniej należały do republikanów.

Kandydaci Partii Demokratycznej odnieśli zwycięstwa także w Teksasie – stanie uznawanym za jeden z bastionów republikańskich.

Radosław Sikorski został zapytany w TVP Info, czy cieszy go rezultat wyborów. Minister odpowiedział, że nie powinien komentować go w takich kategoriach.

Natomiast Amerykanie rzeczywiście bezprecedensowo ukarali partię rządzącą – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Dopytywany o skalę wygranej demokratów, zaznaczył, że wskazywały na nią sondaże, choć – jak podkreślił – badania opinii publicznej obarczone są obecnie dużym marginesem błędu.

Ludzie, zdaje się, nie zawsze są szczerzy, więc nie było jasne, czy ten margines nie może czasami być przesadzony – mówił.

Sikorski: Nie zaniedbywaliśmy relacji z demokratami

Szef MSZ zapewnił, że polski rząd nie zaniedbywał kontaktów z Partią Demokratyczną. Krytycznie odniósł się przy tym do postawy polskiej prawicy oraz Pałacu Prezydenckiego.

Polska chce być dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych niezależnie od tego, kto rządzi, czy to w Polsce, czy w Stanach – stwierdził Sikorski.

Jak dodał, utrzymuje kontakty zwłaszcza z potencjalnymi kandydatami demokratów w kolejnych wyborach prezydenckich w USA. Zwrócił też uwagę, że zmiana większości w Kongresie będzie oznaczała nowe kierownictwo m.in. komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów.

Trzeba myśleć dalej niż do końca własnego nosa – podsumował minister.