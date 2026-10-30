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Sikorski komentuje rezygnację ambasadora RP w Chinach: Nie ma przymusu pracy

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 30 października (23:39)

Jakub Kumoch złożył rezygnację z funkcji ambasadora RP w Chinach. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ocenił, że były ambasador „porzucił swoją misję”, podkreślając, że w Polsce nie obowiązuje przymus pracy.

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Sikorski komentuje rezygnację ambasadora RP w Chinach: Nie ma przymusu pracy
Radosław Sikorski (fot. Paweł Supernak) /PAP
  • Jakub Kumoch zrezygnował z funkcji ambasadora RP w Chinach, powołując się na sytuację w kraju i wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował decyzję Kumocha, mówiąc, że „porzucił swoją misję”.
  • Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił rezygnację jako akt odwagi i odpowiedzialności, związany z protestem przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego.
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Jakub Kumoch poinformował w piątek na platformie X, że złożył rezygnację i prośbę o odwołanie ze stanowiska ambasadora RP w Pekinie.

„Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie” – napisał, odwołując się do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Kumoch pełnił funkcję ambasadora w Chinach od września 2023 roku. Na to stanowisko mianował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Sikorski: Nie reprezentuje już Rzeczypospolitej

Do sprawy odniósł się w Atlancie na spotkaniu G20 wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podczas briefingu dla zagranicznych mediów powiedział, że Kumoch zakończył swoją misję.

On zrezygnował z funkcji. Porzucił swoją misję, a w Polsce nie ma przymusu świadczenia pracy – oświadczył Sikorski.

Wcześniej szef MSZ napisał w odpowiedzi na wpis Kumocha, że przyjął do wiadomości „nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji”.

„Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej” – dodał.

Minister przypomniał, że prezydent Andrzej Duda miał prosić go o pozostawienie na zagranicznych placówkach części swoich najbliższych współpracowników.

Ja dotrzymuję słowa, więc do dzisiaj służy ambasador Szczerski w Nowym Jorku, były szef BBN u prezydenta Dudy służy w Bukareszcie. I służył do kilkudziesięciu minut temu ambasador w Pekinie. Czasami tak jest, że dobre uczynki są karane – powiedział Sikorski.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał na platformie X, że rezygnacja Kumocha była związana – jak napisał – z „łamaniem prawa przez rząd D. Tuska i siłowym atakiem na Trybunał Konstytucyjny”.

Ocenił, że decyzja ambasadora jest „wyrazem odwagi i odpowiedzialności za polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie”.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Radosław Sikorski

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