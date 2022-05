Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie to kolejna placówka medyczna, która będzie pozyskiwać owodnię dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Owodnia jest wykorzystywana do terapii m.inn. oparzeń. Z takiego leczenia korzystają też górnicy ranni w wybuchu metanu w kopalni Pniówek.

Preparatyka owodni / Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich / Materiały prasowe

Owodnia to jedna z błon płodowych otaczająca bezpośrednio zarodek. Błony owodniowe znajdują zastosowanie w leczeniu ran oparzeniowych lub przewlekłych. Są również wykorzystywane w okulistyce, ginekologii, stomatologii i diabetologii.

Owodnia działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Jest chłonna i wilgotna, co łagodzi dolegliwości bólowe. Jest też nieimmunogenna, czyli nie ma żadnego zagrożenia odrzucenia takiego przeszczepu, szczególnie u pacjentów w skrajnie ciężkim stanie. Dzięki bardzo dużej zawartości kwasu hialuronowego owodnia zapobiega lub zmniejsza blizny -wylicza dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła, kierująca Bankiem Tkanek i pracownią hodowli komórek i tkanek in vitro w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Centrum Leczenia Oparzeń pozyskuje owodnię dzięki współpracy z kilkoma szpitalami. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach oraz Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. Przekazują do CLO owodnię od ok. 100 pacjentek rocznie. Dzięki umowie z chorzowskim Zespołem Szpital Miejskich ta liczba wzrośnie.

Nawiązanie współpracy z Centrum Leczenia Oparzeń to bardzo cenna inicjatywa, zarówno pod względem zdrowotnym, jak i uświadamiającym społeczeństwo. Pacjentki, które rodzą na naszym oddziale, to dawczynie honorowe - przekazują owodnie nieodpłatnie, co jest swego rodzaju darem umożliwiającym życie i funkcjonowanie w zdrowiu innym osobom - mówi dr Grzegorz Fenger, kierownik oddziału Ginekologii i Położnictwa w ZSM.

Owodnia pozyskiwana jest od pacjentki podczas trzeciej fazy porodu. Procedura w żaden sposób nie jest inwazyjna dla pacjentki. Owodnia zostaje umieszczona w specjalnym pojemniku, wypełnionym płynem do transportu tkanek i w takiej postaci przekazywana jest do Centrum Leczenia Oparzeń. Tam przechodzi skomplikowany proces czyszczenia. Umieszcza się ją na specjalnym szkle, gdzie jest przycinana do wymaganego rozmiaru. Tkanka jest następnie umieszczana na specjalnej siatce, w sterylnych workach. Ostatnim etapem jest sterylizacja radiacyjna, która całkowicie eliminuje zagrożenie bakteryjne.

Bardzo się cieszę z porozumienia z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie. Więcej pozyskanej owodni pozwoli na stosowanie jej w szerszym zakresie u pacjentów z ranami oparzeniowych, zwłaszcza tymi rozległymi. Z terapii owodnią korzystali m in. górnicy poszkodowani w niedawnym wybuchu metanu w kopalni Pniówek - podkreśla Przemysław Strzelec, zastępca dyrektora ds. medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń.