Będziemy wprowadzać dla Polaków świeckie państwo - zadeklarowała w Gdańsku liderka listy KW SLD do Sejmu w okręgu gdyńsko-słupskim nr 26 Joanna Senyszyn. W okręgu gdańskim nr 25 "jedynką" lewicowej listy jest działaczka Wiosny Beata Maciejewska.

Joanna Senyszyn / Marcin Obara / PAP

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku Senyszyn wyraziła satysfakcję, że przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi udało się zjednoczyć ugrupowania lewicowe.

Stworzyliśmy to, na co Polacy czekają od dawna - jedną lewicową listę. Jak do tej pory Polacy mieli problem, czy głosować na Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partię Razem czy na Wiosnę - teraz takiego problemu mieć nie będą. To jest nasze wielkie zwycięstwo - oceniła.

Dodała, że KW SLD "jako jedyne ugrupowanie" w Polsce ma "znakomity program światopoglądowy". Pod tym względem światopoglądowym zarówno PiS, jak i Platforma Obywatelska są właściwie od tej samej matki. Dlatego, że znakomicie się czują w państwie klerykalnym i nie chcą niczego zmieniać. Natomiast my chcemy dla Polaków świeckiego państwa. I to świeckie państwo będziemy wprowadzać, ponieważ taka jest wola większości Polek i Polaków, także katolików, którzy mają dość tego, że Kościół ciągle tylko zajmuje się seksem, zajmuje się przestępstwami, zajmuje się wyłudzaniem pieniędzy z budżetu państwa i budżetów samorządowych - mówiła Senyszyn.

Z drugiego miejsca na liście w okręgu nr 26 z listy KW SLD startuje działacz Wiosny Marek Rutka, a za nim jest przedstawicielka Partii Razem Karolina Haska.

Listę partii lewicowych do Sejmu w okręgu gdańskim nr 25 otwiera jedna z liderek Wiosny Beata Maciejewska. Z drugiego miejsca kandyduje zaś Jolanta Banach, która w latach 2001-2004 w rządzie Leszka Millera była wiceministrem gospodarki oraz pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.

W czasach kiedy Prawo i Sprawiedliwość, ale także opozycja parlamentarna zarzucają sobie Targowicę, politykę trzeba wypełnić treścią i po to jako Lewica jesteśmy - powiedziała Banach.