Sensacyjno-humorystyczny “Lesio” Joanny Chmielewskiej w znakomitej interpretacji Tomasza Kota.

/ Materiały prasowe

Głęboki PRL, Polska w oparach absurdu i roztargniony architekt próbujący odnaleźć się w tej swoistej rzeczywistości. Przewrotną i zabawną historię Lesia Kubajka, bohatera powieści Joanny Chmielewskiej, przeczyta dla Was Tomasz Kot. To pierwszy z 10 bestsellerów pisarki, które w grudniu ukażą się w formie audiobooków w Storytel.

Joanna Chmielewska to niezwykle popularna w latach siedemdziesiątych autorka powieści sensacyjnych, kryminalnych, humorystycznych i obyczajowych, które rozeszły się w naszym kraju w ponad sześciu milionach egzemplarzy.

Jej twórczość zyskała uznanie nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Książki pisarki przetłumaczono na co najmniej osiem języków i wydano między innymi na Słowacji, w Rosji i Estonii. Dzięki Storytel, młodsi czytelnicy dowiedzą się na czym polegał fenomen twórczości Joanny Chmielewskiej i zapoznają się z historiami pełnymi zaskakujących zwrotów akcji, a ci nieco starsi przypomną sobie fascynujące powieści, pełne przezabawnych fabularnych wolt.

Słuchacze będą mieli okazję między innymi spotkać się z postacią przezabawnego Lesia Kubajka. Utalentowany, ale nieco roztrzepany architekt, miota się pomiędzy swoimi romantycznymi marzeniami a przyziemnym, wciąż rzucającym mu kłody pod nogi życiem. Jego roztargnienie bezustannie pakuje go w tarapaty. Lesio wymyśla więc genialny jego zdaniem sposób na to, jak się z nich wyrwać. Planując zbrodnię doskonałą zapomina o tym, że przecież kłopoty to jego specjalność. I tak nieoczekiwany splot wydarzeń wplątuje go w serię tragikomicznych pomyłek.

/ Materiały prasowe

Narratorem "Lesia" w audiobooku jest uznany polski aktor - Tomasz Kot. Każda rola, którą kreuje budzi podziw i zbiera znakomite recenzje. Choć trudno w to uwierzyć, mając na uwadze jego bogate doświadczenie aktorskie, praca nad audiobookiem to pierwsze tego typu wyzwanie w jego karierze. Czy oprócz ekscytacji, towarzyszyła mu także trema? Jak wspomina realizację tego projektu?

"Debiut w wieku 43 lat jest niezwykłym doświadczeniem. Starałem się najlepiej jak potrafię i zaszczycony jestem, że mój głos w audiobookowym garniturze połączył się z "Lesiem" Joanny Chmielewskiej! Był to dla mnie sprawdzian i rodzaj ćwiczenia nowej organizacji własnej uważności. Przystępowałem do pracy pełen obaw, ale po zakończonych nagraniach mogę wyznać, że zakochałem się w tym. Teraz czekam w napięciu na odbiór słuchaczy. Zapraszam serdecznie!"

/ Materiały prasowe

Postać głównego bohatera oraz niecodzienna historia, napisana przez polską królową kryminału, zainspirowały twórców audiobooka do produkcji oryginalnego trailera. W tworzenie dowcipnego i niebanalnego scenariusza zaangażował się również sam Tomasz Kot. Autorem i reżyserem zwiastuna jest Jakub Barzak, Dyrektor Marketingu Storytel. Produkcję powierzono domowi produkcyjnemu Don’t Panic Production, a realizację zdjęć Maciejowi Twardowskiemu. Trailer stanowi trzon intensywnej kampanii promującej audiobooka. Za kampanię performance’ową w internecie odpowiada agencja Spark Foundry, a za kampanię YT i w social mediach dział wewnętrzny Storytel.

ZOBACZ TRAILER "LESIA" W AUDIOBOOKU

Wideo youtube

"Lesio" jest pierwszym z 10 audiobooków, prezentujących twórczość Joanny Chmielewskiej. Wszystkie do posłuchania w Storytel. "Klin" rozpocznie serię zatytułowaną "Przygody Joanny", czyli ośmioczęściowy cykl powieści, powiązanych ze sobą postacią głównej bohaterki, noszącej imię i nazwisko autorki. Seria utrzymana jest w konwencji kryminalnej i sensacyjnej, ale nie brak w niej również wątków obyczajowych i humorystycznych.

/ Materiały prasowe