Senat przegłosował większość poprawek do nowelizacji ustawy covidowej. Zaproponowane zmiany mają lepiej chronić medyków a także zapewniać im dodatkowe wynagrodzenie za walkę z epidemią. Zmiany w przepisach wprowadzają też grzywnę za niestosowanie się do obostrzeń. Chodzi m.in o nienoszenie maseczek.

Senat w nocy przegłosował wprowadzenie poprawek do tzw. ustawy covidowej. Senatorowie chcą m.in. utworzenia funduszu celowego w wysokości nie niższej niż 5 mld zł na zakup testów m.in. dla pracowników medycznych i seniorów powyżej 60 lat.

Senatorowie opowiedzieli się też za zmianami w przepisach nakładających na samorządy obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Samorządy miałyby przekazywać jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny ponieważ - jak uzasadniano - nie mają pełnych informacji pozwalających ocenić, czy dana osoba może być skierowana do pracy przy epidemii.

Nowela zakłada też m.in. ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje między innymi przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy. W noweli przewidziano karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń, np. dotyczących noszenia maseczek.



Za całością regulacji, wraz ze zmianami wynikającymi z wprowadzonych poprawek, zagłosowało 92 senatorów, jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Ustawa wróci teraz do Sejmu.





Senat proponuje zawieszenie zakazu handlu w niedzielę

Senat zdecydował też w nocy, że wniesie do Sejmu projekt o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę. Za uchwałą opowiedziało się 45 senatorów, 43 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt zakłada, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszczony byłby handel także w niedzielę.

Jednocześnie nowe przepisy gwarantowałyby pracownikom handlu co najmniej dwie niedziele wolne od pracy w ciągu 4 tygodni. Według autorów projektu niedzielny handel zmniejszyłby liczbę klientów w pozostałe dni, a także rozładowałby kolejki w dniach poprzedzających niedziele.